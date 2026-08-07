Honrar honra

Cuando una persona o institución es galardonada por una trayectoria de aportes, sean estos culturales, económicos, cívicos o de cualquier otra índole, cumplidos a lo largo del tiempo, quien o quienes otorgan tal distinción merecen reconocimiento y gratitud colectivos, ya que, en el proceso, están honrándose a sí mismos, además del ente o individuo seleccionado.

Tal es el caso con lo acaecido en una ceremonia emotiva cuando, en forma conjunta, las firmas Manpower Group y Brain Consulting escogieron a más de 40 altos ejecutivos nacionales y extranjeros que dirigen empresas y corporaciones involucradas en banca, telecomunicaciones, consumo masivo, academia, agro, telecomunicaciones, industria farmacéutica y medios informativos, contribuyendo a la generación de empleos y divisas que fortalecen la economía hondureña.

El Grupo Organización Publicitaria Sociedad Anónima (OPSA), integrado por los diarios La Prensa, El Heraldo y la revista Estrategia y Negocios (E&N), representado por su presidente, Jorge Canahuati, fue uno de los reconocidos por su permanente presencia en la vida del país, en la forja de opinión pública, esencial en un sistema democrático.

En sus palabras de agradecimiento dijo: “...Es una vida entera, más de 60 años que Grupo OPSA tiene tratando de buscar generar la confianza, tener la credibilidad que en un medio de comunicación es muy importante”.

Y, gracias a su objetividad e independencia, con el cotidiano aporte de su personal profesional, técnico y administrativo, es que han logrado captar el respaldo tanto de sus lectores residentes dentro como fuera del país.

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Tal permanente compromiso con la verdad, y solamente con ella, también ha suscitado presiones, represalias, ataques directos e indirectos, cierre temporal de La Prensa (1968), sin jamás capitular ante tales ofensivas provenientes de gobiernos civiles y castrenses, poniendo de relieve su intransigencia y los intentos de silenciarnos utilizando para ello diversas estrategias.

De hecho, ello ha generado que más y más personas lean cotidianamente los diversos contenidos de nuestras páginas, captando el interés y la retroalimentación de nuestros lectores, residentes dentro o fuera de las fronteras patrias.

Seis décadas de investigación, análisis y divulgación de noticias locales, departamentales, nacionales y mundiales, tomando el pulso de lo trascendente y relevante tanto en Honduras como en el planeta, en un cotidiano trabajo que brinda satisfacciones y gratitud por todos y todas quienes honradamente nos ganamos el sustento cotidiano brindando nuestros mejores esfuerzos, a efecto de que los contenidos diarios posean los más altos estándares de calidad en cada una de sus páginas.

Nuestros medios informativos han contado con personal heterogéneo, con un común denominador: su profesionalismo, valores éticos y compromiso con la información veraz y fidedigna.

Unos y unas ya fallecidos; otros y otras ya en edad madura, en situación de retiro. Cada quien ha dado lo mejor de sus capacidades y voluntades, algo que ha hecho crecer en calidad y cantidad a nuestros medios a lo largo de ya más de medio siglo de existencia.

Reconocimiento público tanto a Manpower Group como a Brain Consulting Group por su iniciativa conjunta, merecedora del reconocimiento colectivo.