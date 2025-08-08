Gracias a este generosa y patriótica iniciativa de un sector empresarial identificado con la formación de recurso humano altamente especializado, como una manera de identificarse con los requerimientos de capacitación de nuestra juventud, anualmente otorga becas préstamo a egresados de universidades locales poseedores de excelencia académica, a efecto que puedan continuar estudios superiores en algunas de las más prestigiosas universidades de otras naciones y continentes, con el compromiso de retornar a Honduras para poner en práctica los conocimientos, destrezas y experiencias adquiridas en el exterior, de esa manera retribuyendo la oportunidad educativa recibida.

En esta ocasión, la número doce consecutiva, 16 damas y 16 caballeros, profesionales en el área de la salud, han sido seleccionados tras meticulosa escogencia de los “mejores y los más brillantes”.

Con esta nueva generación, HonduFuturo reafirma su misión de construir una Honduras más competitiva, preparada e inclusiva, donde el acceso a la educación superior internacional deje de ser un privilegio para convertirse en una oportunidad transformadora al alcance de más jóvenes.

Fue un compatriota visionario el que inició un programa similar en la década de los novecientos setentas del pasado siglo: el ingeniero Benjamín Membreño, al crear Educrédito, que ha beneficiado, con el otorgamiento de préstamos, a quienes aspiran a consolidar y ampliar su experiencia universitaria para continuar ampliándola y fortaleciéndola en el extranjero.

Toda nación debe invertir prioritariamente en la educación y salud de su población, con el fin de contar con capital humano renovado que reemplace gradualmente a sus colegas de la generación previa, en un proceso continuo y permanente, de cara a los múltiples retos que presentan los incesantes avances científicos y tecnológicos, que obligan a una constante actualización y avance de los conocimientos acumulados a lo largo del tiempo, en recíproca interacción con otros países, por cuanto el saber, en sus múltiples disciplinas, no debe estar monopolizado, por el contrario compartido y divulgado.

Todas y cada una de las empresas involucradas en este gran proyecto contribuyen con la formación de ese personal que el país requiere para avanzar en la construcción de una sociedad más justa para todos sus hijos e hijas y reafirman su compromiso con la educación como motor de desarrollo de la nación.