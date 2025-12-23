En la víspera de la Natividad

Lo esencial de estas festividades de Pascua no debe radicar en el consumismo, tampoco en la ostentación de riquezas ni en los excesos en el comer y beber, todo lo cual repercute negativamente en nuestra economía y salud.
Lo fundamental estriba en la unidad, modestia y reconciliación de la hondureñidad —hoy aún dividida y con posicionamientos antagónicos por consideraciones de carácter político-partidario— que nos han colocado en posiciones aparentemente irreconciliables y extremas, sin serlo.
Se debe tener especial cuidado y vigilancia con la manipulación de pólvora por los niños, igualmente con la portación de armas de fuego y el hacer disparos al aire, así como conducir vehículos en estado de ebriedad, todo lo cual conlleva consecuencias trágicas, abarrotando hospitales con lesionados y fallecidos.
Permanecer sanos y salvos en nuestras viviendas es lo indicado como medida preventiva, particularmente en horas nocturnas. Los preparativos de la antesala del día de mañana nos mantienen ocupados y unidos, adultos y menores, a quienes debemos explicar la importancia que reviste la llegada a este mundo de Jesucristo en la medianoche del 25 decembrino, acontecimiento excelso, evocado y exaltado por compositores, músicos, artistas plásticos y escritores de diversas nacionalidades a lo largo del tiempo, en testimonio elocuente de la fe y devoción que los inspira en homenaje al Divino Redentor de la humanidad.
La tradición de organizar los nacimientos, decorados con flores, hojas, reproducciones a escala del pesebre, el Niño Dios, sus padres María y José y los pastores, transmitida de generación en generación, es otra muestra, por demás hermosa, de evocación de una noche trascendental en la historia religiosa.
Diario LA PRENSA, su personal ejecutivo, periodístico, técnico y administrativo se suma a ese espíritu y sentimiento de sana alegría y regocijo, con la profunda convicción de que ha llegado el momento propicio para dejar atrás enfrentamientos, agresiones verbales y físicas, reencontrándonos los unos con los otros para llegar a la anhelada y necesaria reconciliación y unidad de la familia hondureña, tanto la que reside dentro como fuera del territorio nacional.
Si hemos alcanzado suficiente voluntad e inteligencia recíproca para lograr el mutuo olvido de lo hasta ahora actuado, impulsados por el fanatismo y el sectarismo político, ese será el mejor regalo que podemos ofrecer al Divino Redentor. Que así sea para nuestro bien y el de la patria.