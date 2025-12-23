En la víspera de la Natividad

Lo esencial de estas festividades de Pascua no debe radicar en el consumismo, tampoco en la ostentación de riquezas ni en los excesos en el comer y beber, todo lo cual repercute negativamente en nuestra economía y salud.

Lo fundamental estriba en la unidad, modestia y reconciliación de la hondureñidad —hoy aún dividida y con posicionamientos antagónicos por consideraciones de carácter político-partidario— que nos han colocado en posiciones aparentemente irreconciliables y extremas, sin serlo.

Se debe tener especial cuidado y vigilancia con la manipulación de pólvora por los niños, igualmente con la portación de armas de fuego y el hacer disparos al aire, así como conducir vehículos en estado de ebriedad, todo lo cual conlleva consecuencias trágicas, abarrotando hospitales con lesionados y fallecidos.

Permanecer sanos y salvos en nuestras viviendas es lo indicado como medida preventiva, particularmente en horas nocturnas. Los preparativos de la antesala del día de mañana nos mantienen ocupados y unidos, adultos y menores, a quienes debemos explicar la importancia que reviste la llegada a este mundo de Jesucristo en la medianoche del 25 decembrino, acontecimiento excelso, evocado y exaltado por compositores, músicos, artistas plásticos y escritores de diversas nacionalidades a lo largo del tiempo, en testimonio elocuente de la fe y devoción que los inspira en homenaje al Divino Redentor de la humanidad.

La tradición de organizar los nacimientos, decorados con flores, hojas, reproducciones a escala del pesebre, el Niño Dios, sus padres María y José y los pastores, transmitida de generación en generación, es otra muestra, por demás hermosa, de evocación de una noche trascendental en la historia religiosa.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Diario LA PRENSA, su personal ejecutivo, periodístico, técnico y administrativo se suma a ese espíritu y sentimiento de sana alegría y regocijo, con la profunda convicción de que ha llegado el momento propicio para dejar atrás enfrentamientos, agresiones verbales y físicas, reencontrándonos los unos con los otros para llegar a la anhelada y necesaria reconciliación y unidad de la familia hondureña, tanto la que reside dentro como fuera del territorio nacional.

Si hemos alcanzado suficiente voluntad e inteligencia recíproca para lograr el mutuo olvido de lo hasta ahora actuado, impulsados por el fanatismo y el sectarismo político, ese será el mejor regalo que podemos ofrecer al Divino Redentor. Que así sea para nuestro bien y el de la patria.