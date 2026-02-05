Crecimiento económico con desarrollo humano

Para poder acelerar el crecimiento económico, dinamizando y diversificando el sistema productivo y la productividad, es necesario el complemento: la inversión en salud y educación, con ello contando con una fuerza laboral y con empresas fuertes y dinámicas, capaces de adaptarse e implementar cambios tecnológicos a fin de ampliar su acceso tanto al mercado interno como a los externos, con mayor nivel competitivo.

En esa medida, la distribución del ingreso nacional y la formación de capital social permiten que los diversos grupos sociales se integren en el esfuerzo sostenido de “despegue” en su desarrollo.

El concepto de desarrollo humano incluye tres aspectos: salud, educación, igualdad de oportunidades; micro, pequeñas y medianas empresas; igualdad de género, democracia, participación social, preservación del medio ambiente. Liberalización comercial, liberalización de la inversión extranjera directa, tipo de cambio, ajuste macroeconómico. Acumulación de capital, capacitación de la mano de obra, productividad total de factores.

El principal objetivo del desarrollo humano sostenible estriba en una mejor calidad de vida para la totalidad de la población, a fin de superar la pobreza y alcanzar el anhelado crecimiento sostenido.

Los países con menores grados de desigualdad crecen más rápido y con distribuciones del ingreso nacional más equitativas ofrecen un grado de igualdad de oportunidades más alto, consecuentemente con mayores cuotas de capital social. La eliminación de gravámenes a las exportaciones incentiva su crecimiento, aumentando las ventajas competitivas. Las exportaciones nuevas deben ser protegidas con subsidios temporales.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La inversión extranjera directa aporta tanto capital fresco como nuevas tecnologías, generando mayores oportunidades de empleo. Si se decide la privatización de servicios básicos (energía, telecomunicaciones, infraestructura), se fortalecen y evitan mayores déficit y deterioro, tal el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Empresa Nacional Portuaria. La transparencia en tales privatizaciones resulta esencial para evitar corrupción y cohecho, tal como ocurrió en la década de los noventas.

El presidente Asfura Zablah comparte estas reflexiones y sus gestiones y plan de gobierno se orientan en ese sentido, lo cual genera fundado optimismo entre sus compatriotas.