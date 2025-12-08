Civismo, razón, cordura

Un llamado al civismo, la razón y la cordura.

Esta excitativa, que reviste carácter de urgente, va dirigida a los dos candidatos presidenciales que obtuvieron mayoría de sufragios en el recién concluido torneo electoral, igualmente para el actual incumbente en la alcaldía capitalina y el aspirante a reemplazarlo en dicho cargo municipal.

Los cuatro se encuentran aún muy cercanos en el cómputo de votos hasta ahora realizado por el Consejo Nacional Electoral y por los respectivos partidos políticos a que pertenecen, teniendo todos igualdad de acceso a las distintas actas a medida que van llegando.

Muy pronto, espera la ciudadanía, se irá progresivamente aclarando el presente estrecho margen de sufragios, para finalmente inclinarse favorable o desfavorablemente respecto a sus aspiraciones, por demás válidas.

Este medio de comunicación independiente, sin compromisos más que con la verdad, apela al patriotismo, inteligencia, comprensión y moderación en sus declaraciones y conductas a todos ellos y a sus seguidores, con el fin de no incurrir ni apelar a actuar con comportamientos indebidos que enturbien el presente ambiente prevaleciente que, hasta ahora y afortunadamente, ha estado en términos generales exento de violencia generalizada, salvo casos aislados y, por supuesto, censurables.

Toda manifestación, individual o masiva, que ponga en riesgo la vida y bienes de las personas, debe ser inmediatamente denunciada para ser disuelta oportunamente.

Nuestro pueblo posee una creciente madurez política que ya no responde automáticamente a recurrir a conductas irrespetuosas del honor y respeto que sus compatriotas merecen. Cualquier impugnación y reclamo debe ser canalizado por la vía legal, siguiendo los procedimientos existentes, aportando pruebas que respalden los cuestionamientos formulados.

Estamos seguros de que esta respetuosa petición encontrará voluntades receptivas y consecuentes.

No a la violencia, intolerancia y demagogia. Sí a la fraternidad, concordia y unidad de todos, sin excepción.

La comunidad nacional e internacional sigue paso a paso la evolución de este proceso electoral, que debe culminar con al anuncio oficial y definitivo de los que han obtenido mayoría de votos, más allá de cualquier duda.

Los electores ya se expresaron en las urnas y dejaron claramente expresado su vocación democrática y pacifista. Su decisión debe aceptarse guste o no a los candidatos de todos los partidos políticos en contienda.