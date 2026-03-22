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Tabla de posiciones de LaLiga tras la victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético

Así quedó la tabla de LaLiga tras la victoria del Real Madrid en el derbi contra el Atlético de Madrid

Tabla de posiciones de LaLiga tras la victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético

El Real Madrid se impuso en un vibrante derbi madrileño tras vencer 3-2 al Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu , en un duelo cargado de intensidad y emociones hasta el último minuto. El conjunto blanco logró una victoria clave en su lucha por el título de LaLiga.

El gran protagonista de la noche fue Vinícius , quien escribió un doblete determinante para encaminar el triunfo merengue, mientras que Federico Valverde aportó con un gol en un partido de alto voltaje.

Con este resultado, el Barcelona se mantiene como líder de la clasificación con 73 puntos, manteniendo la ventaja en la cima de LaLiga en una recta final que promete emociones fuertes.

Vinicius le da triunfo increíble al Real Madrid ante Atlético

Por su parte, el Real Madrid asciende o se mantiene en la segunda posición con 69 unidades, manteniéndose firme en la pelea por el campeonato y sin margen de error en las jornadas restantes.

En la tercera plaza aparece el Villarreal CF con 58 puntos, consolidando una campaña sólida que lo mantiene en puestos de privilegio dentro del torneo.

Finalmente, el Atlético de Madrid queda relegado a la cuarta posición con 57 unidades, perdiendo terreno en la lucha por el liderato tras caer en el derbi capitalino.

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Redacción La Prensa
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