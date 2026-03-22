LaLiga de España confirma fecha y hora del Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Mientras el Real Madrid se alistaba para afrontar el derbi ante el Atlético en el Bernabéu, LaLiga dio a conocer la fecha y hora del siguiente Clásico español frente al Barcelona que podría definir la carrera por el título.

El partido que 'paraliza' a todos los aficionados se jugará el 10 de mayo en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas de España y las 2:00 PM de Honduras y México.

Cabe mencionar que el Clásico se disputará en una fecha especial para el resto de países centroamericanos y el propio México, ya que ese día se festeja el Día de la Madre.