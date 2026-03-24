CNA: "Los hechos que motivan el juicio político no se reducen al fiscal general"

TEGUCIGALPA

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció sobre la admisión de la denuncia de juicio político contra el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, por parte del Congreso Nacional, destacando la importancia de este mecanismo como herramienta de control constitucional. El CNA subrayó que el juicio político es un procedimiento diseñado para garantizar que quienes ejercen funciones públicas respondan por sus actos ante el Poder Legislativo.

En ese sentido, señaló que corresponde al fiscal general someterse al escrutinio, mientras que el Congreso tiene la responsabilidad de asegurar el debido proceso y el derecho a la defensa en cada una de las etapas. El organismo anticorrupción también enfatizó que los hechos que motivan este proceso no deben analizarse de manera aislada. Según el pronunciamiento, estos responden a un contexto electoral en el que el accionar del fiscal general estaría vinculado con decisiones y actuaciones de otros funcionarios.

“El juicio político exige un análisis integral, ya que la responsabilidad política no puede fragmentarse ni negociarse parcialmente”, indicó el CNA, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de examinar el caso en su totalidad.

Asimismo, el ente señaló que, si el objetivo es evitar la repetición de estos hechos, el proceso no debe limitarse a una sola autoridad, ignorando los antecedentes que rodean la situación. El CNA concluyó que el juicio político debe orientarse a establecer la verdad completa, deducir responsabilidades para todos los involucrados y adoptar decisiones que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.

Juicio político contra Johel Zelaya