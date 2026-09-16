Armonía y eficiencia laboral

Al interior de la Corporación Municipal sampedrana han aflorado conflictos en las relaciones de trabajo que deben ser solucionados en aras del normal desempeño de las distintas funciones y áreas de competencia que corresponden al gobierno local, encargado de la administración de la segunda ciudad más importante del país en términos demográficos y la primera en cuanto a su economía.

Las confidencias brindadas a este medio por empleados que, por ahora, prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, puntualizan diversas irregularidades que van desde el aparente desconocimiento del alcalde Roberto Contreras sobre lo que está ocurriendo en materia laboral, hasta la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo imponga multas a la comuna por seis infracciones pendientes de ser resueltas, que afectan a 26 empleados que, pese a haber ganado demandas interpuestas y ser reincorporados a sus puestos, continúan sin que se les hayan asignado funciones ni la logística indispensable para su desempeño. También se señala el despido de gerentes, el supuesto cobro de coimas a proveedores y el clima de hostilidad imperante. Todo ello afecta el normal, armonioso y eficiente desempeño de la gestión por resultados e incide en quienes acuden a la alcaldía a efectuar pagos y trámites, al igual que en el resto de sampedranas y sampedranos que, con el pago de nuestros diversos impuestos, hacemos posible el complejo quehacer de nuestra comuna y su titular, reelecto a tan importante cargo merced al voto ciudadano.

Tanto la Secretaría de Gobernación como la Asociación de Municipios de Honduras deben, no solo estar al tanto de la presente problemática, sino también mediar en ella, a efecto de restaurar el normal funcionamiento de la corporación municipal, si a lo interno no se logra resolver la conflictividad que afecta la prestación de servicios y la estabilidad indispensable.

En aras del buen gobierno, de la armonía entre patrono y trabajadores y de la normal prestación de las responsabilidades de todas y cada una de las dependencias que integran la alcaldía sampedrana, hacemos un respetuoso llamado para que se sienten a dialogar el alcalde Contreras y los directivos del Sindicato Municipal, con el propósito de evaluar, de manera integral y objetiva, los diversos puntos de desacuerdo existentes y buscar soluciones prontas y equitativas que pongan fin, de una vez por todas, a la actual tirantez y al ambiente de inconformidad prevaleciente.

La sociedad estará dando seguimiento a esta coyuntura y en nuestro diario sus páginas están disponibles para que las partes involucradas ofrezcan sus criterios, en un marco de recíproco respeto y aportando pruebas concretas que respalden sus respectivos puntos de vista.

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Cualquier centro urbano, grande, mediano o pequeño, requiere ser administrado de manera eficiente, funcional, competente y transparente, con un liderazgo municipal que inspire dando el ejemplo y sea capaz de implementar medidas de beneficio colectivo. San Pedro Sula así lo demanda.