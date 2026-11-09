Ambiente e ingeniería

El Lago de Yojoa, el único en Honduras, abarca un área aproximada de 90 kilómetros cuadrados, distribuidos en tres departamentos: Cortés, Comayagua y Santa Bárbara. Tiene un perímetro de 50 kilómetros y funciona como un gran reservorio natural, rico en flora, fauna y pesca.

Su importancia incluye los aspectos ambiental, económico y social. La remoción del lirio acuático, especie invasora que amenaza su biodiversidad; la repotenciación y modernización del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, y el fomento del turismo, que permite el bienestar de las familias residentes en sus cercanías, constituyen tres actividades tendientes tanto a su protección como a la generación de electricidad utilizando sus aguas superficiales y subterráneas. Esto permitirá incrementar la capacidad de generación de 109 a 120 MW mediante la renovación de equipos, como turbinas, generadores y transformadores, a fin de elevar tanto la potencia como la eficiencia de generación.

El lago tiene tres desagües: uno visible o a cielo abierto por el sur, que es el río Jaitique, y dos subterráneos: el Zacapa, al sur, en las inmediaciones de San Pedro Zacapa, y el Lindo, al norte.

Las actuales labores de repotenciación de las represas Cañaveral y Río Lindo, que se prolongarán hasta 2027, requirieron el cierre parcial del canal de Peña Blanca hacia la central hidroeléctrica Cañaveral, que lleva el agua del lago a las represas. Esta situación lo dejó sin su salida norte, lo que provocó el aumento de su caudal y la inundación de La Guama y otras comunidades de Santa Cruz de Yojoa, afectando a más de treinta familias que han debido abandonar sus viviendas y comercios.

Además, ciertos tramos carreteros han sido cubiertos por las aguas, dificultando el tránsito vehicular. Las intensas lluvias están elevando el nivel de las aguas y provocando situaciones de alto riesgo para las personas.

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Toda alteración humana de la naturaleza conlleva riesgos que deben preverse con antelación, a fin de moderar el impacto humano y ambiental que inevitablemente ocurrirá al alterarse el equilibrio existente entre tierras y aguas. El progreso y el crecimiento económico generan consecuencias tanto en el ser humano como en su entorno que, de no ser planificadas, pueden desembocar en catástrofes, particularmente cuando se aplica un modelo meramente extractivista que aún está vigente en nuestro país, tanto en la minería como en la explotación forestal.

El Lago de Yojoa es un reflejo de los dilemas del desarrollo en Honduras: no se puede buscar la soberanía energética ni el crecimiento económico a costa de la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. Modernizar la infraestructura energética es vital, pero debe hacerse bajo una planificación rigurosa, integral y preventiva. Garantizar el equilibrio entre el progreso técnico y la protección socioambiental no es una opción; es la única vía para evitar que las obras destinadas al desarrollo se conviertan en emergencias sociales.

En manos de nuestros gobernantes, sin importar el color de la bandera política, está comenzar a dar los pasos pertinentes.