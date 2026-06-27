¡Y se llegó el Mundial de Futbol! ¿Qué partido estas jugando tu?

¡Y avanza el Mundial de Fútbol 2026! Detente un segundo, respira profundamente y piénsalo conmigo: en este preciso momento, mientras lees estas líneas, el planeta entero está vibrando en una misma frecuencia colectiva. Millones de personas estamos inmersas en esta atmósfera donde se respira la presión del tiempo, lágrimas de frustración, fatiga extrema y momentos que parecen eternos.

Pero quiero preguntarte directamente a ti, que tienes este texto en tus manos: ¿qué está moviendo todo esto dentro de tu propio pecho? ¿Es solo la pasión por un marcador o la expectativa de ver quién se queda con la gloria? Te invito a que miremos juntos más allá del balón. Hay algo latiendo en este instante y nos involucra a todos. ¿Te has dado cuenta de que, de alguna manera, tú también estás jugando hoy tu propio Mundial interior?

Mírate con honestidad en este espejo. Sé que hay etapas en tu vida donde sientes que avanzas con la fluidez de un pase perfecto y todo parece alinearse a tu favor. Pero ¿cuántas veces la cancha se te ha puesto cuesta arriba, el rival de las circunstancias te aprieta y cada paso te exige una madurez y una fuerza espiritual que ni tú mismo sabías que tenías? Y es aquí donde quiero que recuerdes que justo en esos momentos donde la presión externa amenaza con doblegarte y crees que ya no puedes más, es cuando se enciende esa chispa divina dentro de ti que te insiste en no abandonar el partido.

A lo largo de mi carrera, cuando he tenido la bendición de conversar cara a cara con líderes y figuras que viven bajo el ojo de la tormenta y la mirada implacable del mundo, he aprendido una gran verdad que hoy quiero sembrar en tu corazón: nadie sostiene un rumbo largo ni alcanza el éxito verdadero basándose únicamente en la emoción o el entusiasmo del pitazo inicial. El entusiasmo es pasajero y cuando la adrenalina se apaga, lo único que te va a mantener de pie es tu decisión profunda, consciente y disciplinada de continuar.

Sé que en este mismo instante puedes estar atravesando una transformación silenciosa. Quizás un cambio inesperado que te movió el piso, un duelo que llevas en el más absoluto aislamiento o un proceso de reconstrucción personal que nadie a tu alrededor alcanza a dimensionar. Hoy quiero honrarte. Admiro profundamente tu capacidad para sonreír y darle la cara al mundo con integridad, mientras por dentro estás librando batallas monumentales para no rendirte ante la apatía o la desesperanza. Eres un campeón en el anonimato.

Vivimos en una sociedad obsesionada con encender las cámaras solo para celebrar al ganador, al que levanta la copa. Pero ¿quién aplaude tu resistencia cotidiana, esa que demuestras cuando sigues adelante trabajando con honestidad en medio de la incertidumbre? Este momento nos regala una paradoja maravillosa: por más talentoso que seas, ninguno de nosotros llega lejos completamente solo. Se necesita un equipo, una red de apoyo para sostener el esfuerzo. ¿Por qué insistes en cargarlo todo tú solo? Tal vez la vida está intentando recordarte hoy que tu verdadera fortaleza no consiste en jugar a la defensiva

con soberbia, sino en tener la humildad de permitirte acompañar y ser acompañado en el proceso.

Al terminar el día, la vida no te está preguntando qué selección se corona campeona del mundo, sino¿cuánto amor, cuánta conciencia y cuánta verdad eres capaz de descubrir y aportar mientras juegas el gran partido de tu existencia? Porque tu propio mundial está ocurriendo ahora y ese no se detiene.

Dios es amor, hágase el milagro.