"No hay forma de levantar los escombros": actores venezolanos claman por ayuda

Actualmente, Jassen se encuentra en México colaborando con TelevisaUnivision en la cobertura del Mundial, desde donde sigue de cerca las noticias que llegan desde Venezuela y mantiene la esperanza de recibir información positiva sobre sus familiares y amigos. El conductor también lamentó que los terremotos hayan puesto en evidencia las limitaciones existentes para responder a una emergencia de gran magnitud, especialmente en las zonas más afectadas por el desastre natural.