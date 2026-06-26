"No hay forma de levantar los escombros": actores venezolanos claman por ayuda

La tragedia provocada por los recientes terremotos en Venezuela también ha golpeado profundamente a figuras del espectáculo. Varios actores venezolanos que actualmente residen fuera de su país compartieron la incertidumbre, el miedo y la impotencia que viven al no poder comunicarse con sus familiares ni brindar ayuda de manera inmediata.
Uno de ellos fue el actor y conductor Eduard Jassen, quien relató que las fallas en el suministro eléctrico y en las comunicaciones lo dejaron durante varias horas sin conocer el estado de sus seres queridos, situación que describió como una de las más difíciles de su vida.
En declaraciones a El Universal, Jassen reveló que su vivienda sufrió daños estructurales y que la incertidumbre aumentó al perder contacto con personas muy cercanas.
"Mi casa quedó averiada. Estoy a la expectativa y triste por no poder apoyar (físicamente) por la distancia. Tengo tres amigos que están desaparecidos porque su edificio se cayó, no sabemos dónde están o si están con vida", expresó el actor.
Actualmente, Jassen se encuentra en México colaborando con TelevisaUnivision en la cobertura del Mundial, desde donde sigue de cerca las noticias que llegan desde Venezuela y mantiene la esperanza de recibir información positiva sobre sus familiares y amigos. El conductor también lamentó que los terremotos hayan puesto en evidencia las limitaciones existentes para responder a una emergencia de gran magnitud, especialmente en las zonas más afectadas por el desastre natural.
A esa preocupación se sumó la actriz Vanessa Suárez, reconocida por su participación en las producciones "Somos tú y yo" y "Entre tu amor y mi amor", quien hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para apoyar a las miles de familias afectadas.
La artista aseguró que la situación humanitaria es crítica y advirtió que las labores de rescate enfrentan enormes dificultades debido a la escasez de recursos y equipos especializados.
"Es tan importante que llegue la ayuda internacional ya mismo, porque en Venezuela en este momento no existe forma humana de poder levantar los escombros", manifestó la actriz.
Suárez también explicó que numerosos venezolanos residentes en distintos países ya comenzaron a organizar campañas para enviar alimentos, medicinas, herramientas e insumos de primera necesidad, con el objetivo de apoyar a las comunidades más golpeadas por la tragedia.
Las labores de búsqueda y rescate continúan y las voces de artistas y personalidades venezolanas se han convertido en un llamado de solidaridad internacional. Desde distintos rincones del mundo, comparten mensajes de apoyo, impulsan iniciativas de ayuda y mantienen viva la esperanza de que las familias afectadas puedan superar uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.