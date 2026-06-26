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"No hay forma de levantar los escombros": actores venezolanos claman por ayuda

Actores venezolanos compartieron su angustia tras los terremotos que sacudieron el país y pidieron ayuda urgente para los afectados

No hay forma de levantar los escombros: actores venezolanos claman por ayuda
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La tragedia provocada por los recientes terremotos en Venezuela también ha golpeado profundamente a figuras del espectáculo. Varios actores venezolanos que actualmente residen fuera de su país compartieron la incertidumbre, el miedo y la impotencia que viven al no poder comunicarse con sus familiares ni brindar ayuda de manera inmediata.

 Fotos: Instagram @vanessasuarez6 / @eduardjassen
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Uno de ellos fue el actor y conductor Eduard Jassen, quien relató que las fallas en el suministro eléctrico y en las comunicaciones lo dejaron durante varias horas sin conocer el estado de sus seres queridos, situación que describió como una de las más difíciles de su vida.

 Foto: Instagram @eduardjassen
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En declaraciones a El Universal, Jassen reveló que su vivienda sufrió daños estructurales y que la incertidumbre aumentó al perder contacto con personas muy cercanas.

 Foto: Instagram @eduardjassen
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"Mi casa quedó averiada. Estoy a la expectativa y triste por no poder apoyar (físicamente) por la distancia. Tengo tres amigos que están desaparecidos porque su edificio se cayó, no sabemos dónde están o si están con vida", expresó el actor.

 Foto: Instagram @eduardjassen
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Actualmente, Jassen se encuentra en México colaborando con TelevisaUnivision en la cobertura del Mundial, desde donde sigue de cerca las noticias que llegan desde Venezuela y mantiene la esperanza de recibir información positiva sobre sus familiares y amigos. El conductor también lamentó que los terremotos hayan puesto en evidencia las limitaciones existentes para responder a una emergencia de gran magnitud, especialmente en las zonas más afectadas por el desastre natural.

 Foto: Instagram @eduardjassen
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A esa preocupación se sumó la actriz Vanessa Suárez, reconocida por su participación en las producciones "Somos tú y yo" y "Entre tu amor y mi amor", quien hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para apoyar a las miles de familias afectadas.

 Foto: Instagram @vanessasuarez6
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La artista aseguró que la situación humanitaria es crítica y advirtió que las labores de rescate enfrentan enormes dificultades debido a la escasez de recursos y equipos especializados.

 Foto: Instagram @vanessasuarez6
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"Es tan importante que llegue la ayuda internacional ya mismo, porque en Venezuela en este momento no existe forma humana de poder levantar los escombros", manifestó la actriz.

 Foto: Instagram @vanessasuarez6
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Suárez también explicó que numerosos venezolanos residentes en distintos países ya comenzaron a organizar campañas para enviar alimentos, medicinas, herramientas e insumos de primera necesidad, con el objetivo de apoyar a las comunidades más golpeadas por la tragedia.

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Las labores de búsqueda y rescate continúan y las voces de artistas y personalidades venezolanas se han convertido en un llamado de solidaridad internacional. Desde distintos rincones del mundo, comparten mensajes de apoyo, impulsan iniciativas de ayuda y mantienen viva la esperanza de que las familias afectadas puedan superar uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado Venezuela en los últimos años.

 Foto: Instagram @vanessasuarez6
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