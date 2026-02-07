Una fuerza silenciosa, pero esencial

Existe una reflexión antigua, con un toque de humor, que presenta las dos perspectivas sobre la creación del hombre y la mujer según los primeros capítulos de la Biblia. Ambas reflejan cómo cada género suele percibirse a sí mismo y también al otro. Desde la perspectiva de la mujer, la creación podría describirse así: Dios hizo al hombre, lo observó con detenimiento y dijo: “Puedo hacer algo mejor que esto”, y entonces creó a la mujer. Esta visión resalta la dignidad, la belleza y el valor especial con el que Dios formó a la mujer. Desde la perspectiva del hombre, la historia se cuenta de otra manera: Dios hizo a las bestias y al hombre, y luego descansó. Después creó a la mujer, y desde entonces ni las bestias, ni el hombre, ni Dios han vuelto a descansar. Esta visión, pese a su tono satírico, refleja cómo la presencia de la mujer transforma, desafía y da dinamismo a la vida del hombre.Yendo más allá de lo puramente humorístico, el relato de la creación afirma que tanto el hombre como la mujer fueron diseñados por Dios no para competir, sino para caminar juntos, para enriquecerse mutuamente y reflejar así la imagen de Dios en unidad. Lamentablemente, luego de la entrada del pecado en el mundo, a lo largo de la historia, la mujer ha tenido que caminar por senderos difíciles para que ese valor y esa potencialidad intrínsecos a su persona sean reconocidos en la realidad. La mujer ha sido pilar en la familia, en la iglesia, en la educación y en la sociedad. Ha formado generaciones, ha transmitido la fe, los valores y el conocimiento. Ha sido fuente de consuelo, sabiduría y fortaleza. Sin embargo, su trabajo, muchas veces, ha sido silencioso, no reconocido, pero tremendamente esencial. Reconocer la importancia de la mujer en la sociedad no solo es justo; es también necesario. Porque cuando la mujer es valorada, respetada y escuchada, la familia se fortalece, la iglesia crece y la sociedad progresa.