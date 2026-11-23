Esta semana en Honduras, como en otras partes del mundo, muchas personas celebrarán el Día de Acción de Gracias, una tradición de la cultura estadounidense que trasciende fronteras.

En algunos lugares habrá réplicas de la cena de pavo y puré de camote, al estilo de la celebración del norte; en otras, lo que identificará esa noche del jueves 26 no será el tipo de alimentos, sino solamente el deseo de agradecer.

¿Agradecer? Sí, agradecer a Dios por lo recibido, junto a quienes nos rodean; los motivos abundan, desde aquellos más generales e incluyentes hasta los más personales.

El agradecimiento transforma la manera en la que vemos la vida y mejora la relación con nuestro entorno. No se trata de ignorar los problemas y los desafíos, sino de demostrar el aprecio por lo que nos rodea y nos envuelve, aquí y ahora. Porque a pesar de las dificultades, siempre podemos encontrar quienes nos devuelven el aliento con una palabra, su presencia o atención genuina.

Porque aun con nuestros enormes retos de país, podemos encontrar belleza natural, autenticidad, calidez en la gente y una voluntad muy fuerte de salir adelante.

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Aunque siga allí el desdén de muchas personas que han tenido y tienen el poder de cambiar el presente y el futuro del país, aunque los problemas de ayer sean los desafíos de hoy.

A pesar de la justicia tardía, de la indiferencia y las profundas desigualdades, de lo que merecemos y no recibimos, aun así, hay mucho que agradecer.

Con toda la basura visible que nos rodea y con la intangible que puede ser aún peor, debemos agradecer.

Agradecer a Dios que nos permite estar aquí y disfrutar del don de la vida; aunque nos parezca imperfecta, agradezcamos por la posibilidad de creer, pensar y sentir.

Por el pensamiento crítico que debe habilitar la solidaridad y la acción oportuna, porque lo que nos incomoda nos impulsa a ser parte del cambio positivo donde quiera que vayamos.

Por que no nos hicimos solos, somos producto de la formación y las influencias de muchas otras personas a quienes también debemos agradecer; por el ejemplo recibido de cómo ser... Y cómo no ser.

Por la esperanza que aún tiene espacio aun cuando no vemos un camino claro y porque aún quedan personas que persisten en buscar el bien común.

Sí, hay que dar un espacio al agradecimiento, pero no por imitación, sino con convicción; sin los peregrinos de antaño y de otras latitudes, para reconocer a los peregrinos actuales y propios, los que tenemos al lado, los que muchas veces olvidamos, los invisibles.

Agradezcamos por aquello que somos, por las fuerzas para continuar, porque aún es posible disfrutar de un cielo limpio, de la naturaleza verde, del amor por esta tierra, por quienes nos rodean y por la propia vida. Que ese sea el sentido casi universal de esta celebración muy particular. Siempre es válido agradecer.