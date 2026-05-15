Tu enfoque dirige tu energía

En los últimos días, las noticias sobre nuevos contagios de hantavirus han despertado preocupación en muchas personas. Y aunque toda situación de salud merece atención y responsabilidad, también es importante recordar algo esencial: este no es un virus nuevo. El hantavirus no es reciente y, lamentablemente, no es la primera vez que aparecen brotes o grupos de contagios, especialmente en el cono sur, específicamente entre Argentina y Chile

La información es necesaria. El miedo constante, no.

Las noticias viajan más rápido que nuestra capacidad emocional para procesarlas, cada alerta se multiplica, cada titular se vuelve urgente, y poco a poco comenzamos a vivir con la sensación de que el peligro está en todas partes. Pero hay algo que debemos preguntarnos con honestidad: ¿qué ocurre con nuestra mente y nuestro cuerpo cuando vivimos permanentemente enfocados en el temor?

La neurociencia ha demostrado que aquello donde ponemos nuestra atención modifica nuestra experiencia interna. El cerebro no distingue tan fácilmente entre una amenaza inmediata y una amenaza repetida mentalmente durante horas frente a una pantalla. Cuando vivimos consumiendo miedo, el cuerpo responde como si estuviera atrapado en él.

Por supuesto, la consciencia no significa ignorar la realidad. Significa relacionarnos con ella desde la calma y no desde la obsesión. Informarse es saludable. Entrar en espirales de angustia colectiva no lo es.

He aprendido que la atención es una forma de energía. Y aquello que alimentamos mentalmente comienza a ocupar más espacio en nuestra vida emocional. Si nuestro foco está únicamente en la enfermedad, el caos y la incertidumbre, poco a poco perdemos conexión con lo que también sigue existiendo: la salud, la esperanza, la capacidad humana de cuidarse y salir adelante.

Esto no es una invitación a negar los desafíos, sino a elegir conscientemente dónde habitamos mentalmente. Hay una enorme diferencia entre prevención y paranoia.

Hoy más que nunca necesitamos equilibrio. Respirar. Volver al presente. Cuidar el cuerpo, fortalecer el sistema inmune, descansar, compartir con quienes amamos y recordar que la vida no puede vivirse desde el miedo permanente.

Porque donde pones tu foco, también construyes tu realidad interior.

Y una mente en calma siempre toma mejores decisiones que una mente dominada por el temor.

Dios es amor, hágase el milagro.