Toditos a mancharse el dedito

Este próximo domingo 30 de noviembre un llamado de conciencia a los 6.5 millones de personas aptas para ejercer el sufragio, que es un derecho constitucional y cívico: mancharse el dedito para que estas elecciones generales sean una verdadera fiesta cívica y que gane el partido que elija democráticamente el pueblo hondureño.

Están en la contienda cinco partidos políticos, tres llamados grandes y dos mal nombrados chicos: el Partido Libertad y Refundación (Libre) con Rixi Moncada y su discurso revolucionario; Nasry Asfura, del Partido Nacional, con su grito de la racha; Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con su lema triunfalista; Nelson Ávila con el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata y Mario Rivera de la Democracia Cristiana.

La sociedad nacional e internacional tiene la esperanza que los errores, negligencias y artimañas en las votaciones internas del domingo 9 de marzo pasado sean parte del pasado y que estas elecciones generales sean profesionales, limpias y transparentes por el bien general de la imagen del país.

Las cicatrices dejadas por el golpe de Estado del domingo 28 de junio 2009 al ser derrocado el presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, todavía dejan consecuencias y divisiones de la sociedad y hasta de familias. Además, la frase penosa y lamentable de “elecciones al estilo Honduras”.

Con la celebración de estas elecciones del próximo domingo 30 de noviembre, la nación debe recuperar su credibilidad dentro y fuera. Que los observadores internacionales sean testigos de unas elecciones democráticas de principio a fin y que el soberano, el pueblo, celebre con el candidato ganador o candidata ganadora.

Y que las personas que pierdan sepan aceptar con dignidad, tranquilidad, humildad y sabiduría los resultados finales en beneficio de una sociedad que necesita la paz y seguridad en un país llamado Honduras.