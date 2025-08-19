“Si no es ahora, ¿cuándo?

“Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si fueras a vivir siempre”. Es el tiempo de no permitir distracciones y enfocarse cada día en todo lo que lo lleva a cumplir las metas; son cosas complejas el identificar prioridades, organizar tiempo, eliminar distracciones, establecer límites, madrugar, descansar y disfrutar un tiempo libre, aprender cada día algo nuevo, encontrar el propósito, agradecer y visualizar el éxito.

Cuando se pone en perspectiva todas las actividades diarias a las que le dedica tiempo, sea un momento para meditar y tomar decisiones sabias. Según las investigaciones en su libro “Flow”, Mihaly Csikszentmihalyi argumenta que las horas más tristes e infelices de las personas son cuando las personas son menos productivas.

Considero que con poco en esta vida somos llamados a hacer mucho; lo lamentable es que el virus de la mediocridad ha inundado la sociedad y la tendencia es el exceso de muchas manos, pero sin hacer nada y sin resultados; es tiempo de cambiar la historia.

“Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, “Eclesiastés 9:11RVR60. Apple es una de las empresas más grandes y exitosas del mundo por una gran razón: solo fabrica cuatro líneas principales de productos, iPod, iPhone, iPad, el Mac y los softwares para respaldar, y es una empresa de 431,000 millones de dólares que invierte todo su potencial en cuatro pequeñas líneas de productos.

Tener el enfoque personal en la vida es increíblemente y poderoso, se cambia cuando se sufre lo suficiente para poder cambiar. Si el dolor de permanecer haciendo lo mismo es igual que cambiar, entonces es ahora. “Solo posponga para mañana lo que esté dispuesto a morir sin haberlo hecho”, Picasso. No posponga la visión o los sueños; esté dispuesto a apuntar la excelencia, no la perfección, las metas en la vida son como los imanes, mientras más claras más se atraen. Llegó la hora.