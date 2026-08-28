Shanghai: una experiencia académica y cultural

Viajar a la República Popular China constituye una experiencia de modernidad que transforma la manera de comprender el mundo, desde el desarrollo económico, la innovación y el papel de la educación en la construcción del futuro. Mi participación en el Seminario sobre Gestión Monetaria y Bancaria para Países Latinoamericanos, desarrollado por la Shanghai Business School, representó una oportunidad única para fortalecer conocimientos profesionales y, al mismo tiempo, conocer una de las ciudades más modernas y fascinantes del mundo.

Desde la llegada al Aeropuerto Internacional Pudong fue evidente que Shanghai es una ciudad donde la planificación, la tecnología y la eficiencia forman parte de la vida cotidiana. Sus modernas vías de comunicación, el eficiente sistema de transporte público y el impresionante paisaje urbano reflejan el dinamismo de una metrópoli que se ha consolidado como uno de los principales centros financieros internacionales.

La Shanghai Business School, sede del programa académico, ofreció un ambiente de aprendizaje de primer nivel, en el que colaborativamente varias instituciones interpusieron sus esfuerzos para atender al grupo de 22 académicos y profesionales de esta región. Durante varios días compartimos experiencias con especialistas chinos y participantes provenientes de diferentes países latinoamericanos, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y el diálogo intercultural. Las modernas instalaciones de la universidad, el alto nivel de organización y la calidad de los docentes evidencian el compromiso de China con la formación de talento humano y la cooperación internacional.

Uno de los aspectos más enriquecedores fue conocer cómo la innovación tecnológica ha permitido ampliar la inclusión financiera mediante plataformas digitales, sistemas de pago electrónico y servicios bancarios altamente eficientes. Asimismo, se analizaron las posibilidades de adaptar algunas de estas experiencias al contexto de América Latina, respetando las particularidades económicas e institucionales de cada país.

Sin embargo, la experiencia trascendió las aulas. Cada recorrido por Shanghai permitió descubrir una ciudad donde la tradición y la modernidad conviven de manera extraordinaria. Uno de los lugares más emblemáticos fue The Bund, el histórico paseo ubicado junto al río Huangpu. Al caer la noche, la iluminación de los icónicos edificios ofrece un espectáculo que simboliza el extraordinario desarrollo económico alcanzado por China en las últimas décadas. También, tuve la oportunidad de subir a la Shanghai Tower, el tercer edificio mas alto del mundo y en el que el ascensor recorrió esa altitud en tan solo 55 segundos.

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Otro sitio inolvidable fue el Jardín Yuyuan y sus alrededores, un espacio construido durante la dinastía Ming que conserva la esencia de la arquitectura tradicional china. Sus estanques, puentes, pabellones y jardines cuidadosamente diseñados transmiten serenidad y permiten comprender el profundo valor que la cultura china concede a la armonía entre la naturaleza y el ser humano.

La gastronomía también ocupó un lugar especial durante la estancia. Cada comida representó una oportunidad para descubrir nuevos sabores y costumbres. Asimismo, fue posible degustar diferentes preparaciones de fideos, arroz, vegetales, mariscos y pato asado, elaborados con una notable combinación de sabores y técnicas culinarias.

Uno de los aspectos más valiosos del viaje fue la convivencia con profesionales de distintos países latinoamericanos entre ellos de Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Uruguay y también de Guinea Ecuatorial. Las conversaciones permitieron intercambiar experiencias sobre los desafíos económicos de la región, identificar problemas comunes y analizar alternativas de cooperación con China en materia financiera, educativa y tecnológica. Este ambiente multicultural fortaleció la comprensión de que los grandes desafíos del desarrollo requieren soluciones construidas mediante el diálogo y el aprendizaje compartido.

Desde una perspectiva profesional, el seminario permitió reflexionar sobre la importancia de contar con instituciones financieras sólidas, políticas monetarias responsables y una visión estratégica de largo plazo. La experiencia o el “modelo chino” como le llaman ellos, demuestra que el desarrollo económico sostenido requiere estabilidad macroeconómica, innovación permanente, inversión en infraestructura y formación continua del capital humano.

Aunque los contextos de China y América Latina son diferentes, muchas de estas enseñanzas pueden adaptarse para fortalecer la inclusión financiera, modernizar los sistemas de pago, impulsar la transformación digital y promover un crecimiento económico más sostenible.

Para Honduras y el resto de América Latina, esta experiencia reafirma la importancia de fortalecer la cooperación internacional, especialmente en áreas como la educación superior, la investigación aplicada, la innovación tecnológica y el desarrollo financiero. Las universidades desempeñan un papel fundamental en este proceso al formar profesionales capaces de comprender los cambios de la economía global y generar propuestas que respondan a las necesidades de sus países, apostarle a la modernidad para el bienestar de su gente.

Regresé a Honduras con nuevos conocimientos, valiosas amistades internacionales y la convicción de que el intercambio académico constituye una herramienta poderosa para construir puentes entre China y América Latina. La experiencia de conocer China y en especial Shanghai, dejó una enseñanza perdurable, ya que el progreso sostenible es posible cuando la innovación, la educación, la planificación y el respeto por la identidad cultural avanzan de la mano.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14

Salud y éxitos en la vida.