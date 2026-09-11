Ser niño en Honduras es un sueño y una realidad. Primero, porque el respeto de los derechos de los niños y niñas sigue siendo un espejismo; segundo, por el ambiente en el que nace, crece y muere esta población, que representa alrededor del 40 % de los 11.1 millones de habitantes del país.

Los menores de edad en Honduras han sido y siguen siendo víctimas de la violación de sus derechos, comenzando por lo que establece la Constitución de la República y los convenios nacionales e internacionales. En Honduras, el Día del Niño se celebra el 10 de septiembre, de acuerdo con el artículo 11 de los Derechos y Libertades de los Niños, establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en 1996.

Entre los derechos que deben garantizarse están la protección contra el trabajo infantil y la explotación económica, el acceso a una educación gratuita y obligatoria, así como la protección frente a toda forma de explotación y abuso sexual. En Honduras, la tasa de mortalidad infantil alcanza un promedio de 18 niños muertos por cada mil nacidos vivos. A esto se suma la desnutrición infantil, que alcanza el 23 %, especialmente en las zonas rurales. También están los niños de la calle y en la calle. Los primeros viven en la vía pública las 24 horas del día y pueden estar expuestos a distintas formas de explotación y abuso. A ellos se suman quienes viven en condiciones de pobreza extrema y cuyos propios padres o familiares los envían a trabajar, pedir limosna o realizar distintas actividades para generar ingresos.

El fenómeno pospandemia aumentó el número de los llamados “nini”, menores de edad que ni estudian ni trabajan. A esto se suma que en 2026 la matrícula escolar cayó en 13,128 estudiantes.

Los niños y niñas han dejado de ser considerados el futuro de la nación por falta de protección y el apoyo necesarios, y donde los políticos solo se acuerdan de ellos cada 10 de septiembre en un país llamado Honduras.