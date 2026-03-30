Seguridad nacional y entorno estratégico de Honduras

Para comprender el entorno que rodea nuestro país y estar preparados para diferentes amenazas que pudiesen surgir con el paso del tiempo, o simplemente para asegurar y mantener cordiales relaciones con los vecinos y aprovechar todas las oportunidades económicas y políticas que se presenten, es necesario tener claro cuál es nuestra posición y qué relaciones o situaciones debemos atender con especial cuidado.

Cuando al conde Bismarck, en medio del auge de los procesos colonizadores europeos a finales del siglo XIX, le preguntaban cuál era su política africana, él respondía: “Mi política colonial es esta: Rusia está aquí, Francia está aquí, y nosotros estamos en medio. Esa es nuestra política”.

Esto significa que las realidades geográficas no pueden ser ignoradas y, por tanto, debemos tenerlas siempre en consideración. La primera realidad es la cercanía geográfica y de otros tipos con la mayor potencia del mundo: Estados Unidos.

Por su fuerza gravitacional, es imposible construir una posición contraria o en contrapeso a la misma. Esto no significa que debamos dejar de priorizar nuestros intereses, sino que debemos aprender a negociar siempre de forma eficiente y pragmática, buscando el beneficio nacional. Pero esta realidad geográfica no se puede obviar.

En cuanto a la protección de nuestros territorios marítimos e intereses en el Atlántico, por la configuración de la geografía ha resultado que Colombia y Honduras son aliados naturales en los límites marítimos, tal como Nicaragua y Jamaica lo son como contrarios. Por tanto, es importante -sin descuidar las buenas relaciones con los otros vecinos- recordar que Colombia es un aliado estratégico, y de esta relación marítima han surgido otros intereses en común, donde este país se convierte en un socio natural.

En el océano Pacífico, lo más importante es la protección de nuestra salida al golfo de Fonseca, en lo cual Nicaragua ha sido un aliado importante frente a las pretensiones de El Salvador.