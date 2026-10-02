San Pedro Sula y el prócer Francisco Morazán

Después de la batalla de La Trinidad, el 11 de noviembre de 1827, cuando Morazán comenzó a consolidarse como figura militar y política, una de sus primeras decisiones fue asegurar el norte del país. Ordenó al coronel Remigio Díaz marchar con tropas hacia San Pedro Sula. La operación buscaba controlar una zona estratégica y enfrentar la resistencia que permanecía en Omoa.

El dato merece recordarse porque revela algo más que un movimiento militar. Morazán entendió, cuando San Pedro Sula todavía estaba lejos de convertirse en la capital industrial de Honduras, que el norte era decisivo para articular el territorio.

Tal vez allí exista un puente entre el Morazán de hace casi dos siglos y la San Pedro Sula de hoy. Esta ciudad ha construido buena parte de su identidad mirando hacia adelante. Aquí se madruga para abrir un negocio, levantar una fábrica, atender un mercado, mover mercancías, ofrecer servicios o buscar trabajo. San Pedro Sula tiene dificultades enormes, como cualquier gran ciudad, pero conserva una cualidad difícil de negar: su gente suele entender que el porvenir no llega solo; hay que salir a buscarlo.

Morazán también perteneció a esa clase de hombres incómodos con la resignación. Su proyecto podía equivocarse, encontrar resistencias o terminar derrotado, pero partía de una convicción poderosa: los pueblos podían organizarse mejor de como los había recibido la historia.

Por eso, conmemorarlo no debería reducirse a colocar flores frente a una estatua, pronunciar discursos o repetir frases aprendidas en la escuela. Recordar a Morazán debería obligarnos a preguntarnos qué estamos construyendo.

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Y esa pregunta tiene especial sentido en San Pedro Sula porque esta ciudad no necesita vivir de nostalgias. Necesita recuperar la ambición de pensar en grande: mejor infraestructura, instituciones que funcionen, oportunidades para sus jóvenes, seguridad, movilidad y una visión metropolitana acorde con su peso económico.

Morazán nació en Tegucigalpa. Soñó con Centroamérica. Pero, cuando apenas comenzaba a convertirse en Morazán, ya comprendía la importancia de San Pedro Sula.

No desde la comodidad del homenaje, sino desde el trabajo, la responsabilidad y la voluntad de transformar.

Quizá el mejor homenaje que los sampedranos pueden hacerle este 3 de octubre sea continuar haciendo lo que esta ciudad ha sabido hacer tantas veces: construir futuro.