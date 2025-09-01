En cualquier situación de la vida, tanto personal como profesional, quien sabe expresarse consigue una gran ventaja sobre los demás.

Cuando me refiero a expresarse no es meramente el hecho de hablar, sino que transmitir un mensaje ya sea oral, escrito o con gestos y señales.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, expresar significa; “manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a entender”. En ese sentido, su servidor podría resumir que “saber expresarse”, se refiere a la habilidad de comunicar ideas, pensamientos y conocimientos de manera clara y efectiva a través de diversos medios, ya sea oralmente, por escrito, o mediante expresiones artísticas e indicaciones no verbales.

Me he tomado el atrevimiento de escribir y poder “expresarme” acerca de este asunto, debido a la creciente preocupación que nos abruma al observar el comportamiento en la sociedad actual, donde la mayoría de los problemas surgen porque no saben expresarse, y en definitiva el proceso de comunicación es deficiente en los diferentes ámbitos de acción, en la familia, en sus relaciones, en el campo laboral y también en los negocios.

Según la psicóloga clínica Susana Martínez, en un artículo los problemas de expresión, menciona que, existe lo que se denomina “El trastorno del lenguaje expresivo” (TLE), mismo que es una condición que afecta la capacidad de utilizar el lenguaje, tanto en niños como en adultos. Donde, a menudo, presentan dificultades para seguir instrucciones verbales, recordar palabras y conceptos, y entender conversaciones. El trastorno del lenguaje expresivo es un problema con la comunicación. Dificulta que las personas expresen sus ideas, o que muestren que entendieron lo que dicen los demás. Se evidencia en cualquier lugar donde las personas interactúen, la escuela, el trabajo, la familia, etc.

Al ver estas situaciones que provoca esto, podemos conectar y asumir que, en el caso de los adultos, esta alteración del lenguaje puede tener un impacto significativo en su capacidad para comunicarse en situaciones tanto personales como profesionales y, aunque es posible mejorar, puede ser una dificultad de por vida, sino se atiende a tiempo y se buscan soluciones.

Hagámonos la pregunta ¿Cómo estamos expresando nuestras ideas?, ¿la comunicación que tenemos es de ida y vuelta, es decir, escuchamos y nos escuchan?

Al poner el foco de atención en el ámbito profesional y de negocios, ¿podemos comprender la importancia que tiene saber expresarse en el éxito y de conseguir alcanzar metas en la vida?

En mi libro “Creando Empresas de Valor”, en el capitulo I, presento una de las habilidades mas importantes para los profesionales y emprendedores hoy en día, y es la habilidad de hablar en público y expresar sus puntos de vista. Escribo que es una habilidad básica para todo profesional e imprescindible para el emprendedor o empresario, especialmente para girar instrucciones, dar discursos, motivar al personal, presentar ideas y sobre todo expresarse a los demás de manera pública.

En ese sentido, dado que el emprendedor es una persona con la intención de influir en otras, requiere practicar y entrenarse constantemente en la habilidad de comunicarse de manera correcta y eficaz, muchas veces recurriendo a la técnica de storytelling, al contar una historia para conectar con el público o personas que lo escuchan, ligar una conversación para transmitir las ideas conectándolas a sus objetivos, y sobre todo lograr la atención de los demás es un avance importante en los negocios.

Para ir concluyendo, quiero referenciar a uno de los más grandes autores y precursores del desarrollo personal Dale Carnegie, quien escribió el libro “El arte de hablar en público”, menciona en una de sus frases que “Cuando aprendas las técnicas y el arte de la oratoria (saber expresarse), aseguraras el éxito para siempre”.

En las sagradas escrituras La Biblia, en Proverbios 16:21 nos indica: “El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión”.

Que gran consejo revelado y confirmado en las escrituras, realmente que necesitamos aplicarlo en estos tiempos más que nunca, donde caemos presa fácil de las distracciones, perdiendo y dejando de desarrollar la habilidad de expresarnos. Situación que nos trae problemas de comunicación y dificultades en todos los ámbitos en que estemos.

Podemos hacernos las preguntas ¿Cómo puedo desarrollar la habilidad de expresión?, ¿Qué debo de cambiar en mi rutina diaria?

En conclusión, si algo nos enseña la vida es que jamás se termina de aprender y siempre hay una oportunidad de mejorar ante Dios y con nuestro prójimo, por lo tanto, si desarrollamos la habilidad de expresarnos de forma verbal, escrita o símbolos; podemos mejorar nuestra capacidad de comunicación, para el bienestar propio, de nuestra familia y de la sociedad en general.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14

Salud y éxitos en la vida.