Rogad al dueño de la mies

Hay crisis que hacen ruido y otras que avanzan en silencio. La crisis de vocaciones en la Iglesia pertenece a las segundas. No estalla de golpe; desgasta. No ocupa titulares todos los días; pero, cuando madura, una parroquia queda sin relevo, un seminario envejece, una comunidad religiosa se apaga y un pueblo entero comienza a acostumbrarse a una fe sin pastores, sin consagrados, sin testigos estables.

Pero la Iglesia no vive de sus glorias del pasado, sino de la confianza en que Dios sigue llamando. Por eso la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones no es un adorno piadoso del calendario. Es una alarma espiritual. Y también un examen de conciencia.

Instituida por san Pablo VI en 1964, en pleno Concilio Vaticano II. Desde entonces se celebra en el IV Domingo de Pascua, el Domingo del Buen Pastor. No fue una ocurrencia devocional. Fue una intuición profética: la Iglesia entendió que las vocaciones no podían seguir tratándose solo como un asunto de seminarios o noviciados, sino como responsabilidad de todo el Pueblo de Dios, “... rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt 9,38).

La primera Jornada se celebró el 11 de abril de 1964, y desde entonces esa oración atraviesa generaciones, cambios culturales y también inviernos eclesiales.

Los datos recientes confirman que esta crisis vocacional no es una simple sensación. Según el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, publicado por el Vaticano en 2025, el número de católicos en el mundo creció hasta 1.406 mil millones, pero los agentes pastorales no crecieron al mismo ritmo. Los sacerdotes bajaron a 406,996; las religiosas profesas descendieron de 599,228 a 589,423, y los seminaristas mayores pasaron de 108,481 en 2022 a 106,495 en 2023.

Más aún: el descenso mundial de seminaristas se viene registrando de manera ininterrumpida desde 2012. La crisis, sin embargo, no es uniforme: África y partes de Asia muestran dinamismo vocacional, mientras Europa y América sufren más claramente el desgaste, con dificultades serias para el relevo generacional del sacerdocio.

Eso obliga a mirar el problema con más hondura. No basta decir: “faltan vocaciones”. La pregunta más incómoda es otra: ¿qué clase de ambiente humano, familiar, parroquial y cultural hemos construido para que alguien pueda escuchar una llamada?

El mensaje del Papa León XIV para esta 63 Jornada, que se celebrará el 26 de abril de 2026, va justamente al centro del asunto. El Santo Padre no empieza con estrategias ni estadísticas, sino con una palabra que hoy casi nos incomoda: interioridad.

Presenta a Cristo como el “pastor bello” y afirma que la vocación florece en lo profundo del corazón cuando hay silencio, oración, escucha y confianza. La vocación, afirma el papa, no es una imposición ni un esquema prefabricado, sino “un proyecto de amor y de felicidad”.

En una cultura llena de ruido y dispersión, la crisis vocacional no es solo falta de respuestas; es, ante todo, falta de escucha.

La crisis vocacional es real, sí, pero también desenmascara una Iglesia que a veces ha hablado mucho y ha escuchado poco. Y una Iglesia sin capacidad de engendrar vocaciones no solo se queda sin ministros: corre el riesgo de quedarse sin futuro. Oremos todos por las vocaciones.