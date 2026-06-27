Recordando la Feria Juniana

La Feria Juniana, conocida como la más alegre de Honduras, era una celebración que sampedranos y visitantes disfrutaban con seguridad. En ella quedaron en la historia los “maestros” de la animación de los radioteatros, Víctor Manuel Rodríguez Barrios y Óscar Cobos.

Este año 2026, con la conmemoración de los 490 años de la fundación de San Pedro Sula —el 27 de junio de 1536, por Pedro de Alvarado—, permanecen en la memoria aquellas frases que marcaron a generaciones. Se decía que todo visitante que llegaba a la ciudad y tomaba agua del río de Piedras se quedaba para siempre en esta tierra.

Décadas atrás, San Pedro Sula era una ciudad de encanto: hospitalaria, laboriosa, tranquila y alegre. Entre sus tradiciones más emblemáticas destacaba la celebración del 29 de junio en honor a su santo patrón, San Pedro Apóstol.

La ciudad fue bautizada con elogiosos nombres como “La Capital Industrial” y “La ciudad de los zorzales y los laureles”, entre otros. Asimismo, fue reconocida nacional e internacionalmente como una de las ciudades más prósperas entre México y Colombia.

En los últimos años, la Feria Juniana se ha vuelto excluyente. Para muchas familias sampedranas, la feria pasa inadvertida: comienza y termina sin que logren visitarla, principalmente por la crisis económica y la inseguridad.

Los niños son, quizá, los más afectados. Muchos sueñan con disfrutar de los juegos mecánicos, aunque sea solo para observarlos, como ocurría antes, cuando incluso no se cobraba entrada en algunos espacios.

Para muchas familias de escasos recursos, estas fechas también representan momentos difíciles. No son pocos los padres que, con la intención de aliviar la ilusión de sus hijos, prometen: “El otro domingo los vamos a llevar”. Sin embargo, la Feria Juniana termina y ese domingo nunca llega para muchos niños y niñas de un país llamado Honduras.