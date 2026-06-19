¿Qué piensa usted de San Pedro Sula?

A veces me pregunto si don Pedro de Alvarado hubiera podido ver la ciudad en este 2026 ¿qué hubiera pensado?

Él, que la fundó ese 27 de junio en el ya lejanísimo 1536 con el nombre de San Pedro de Puerto Caballos.

¿Qué hubiera pensado al ver la Maratón Internacional en su edición 50, de LA PRENSA, y ver a bellas corredoras entre los cientos de hondureños que dijeron presente?

Y si alguno de los 1,714 habitantes que vivía aquí en 1888 hubiera podido ver 138 años después sus calles atestadas de carros en las horas pico, sus restaurantes y sus centros comerciales, ¿qué hubieran pensado?

Sin ir más lejos, imagine a esa gente buena que vivió en este San Pedro a mitades del siglo pasado.

Con la tranquilidad de sus calles tan poco transitadas, los programas en vivo de la HRP1, los helados del Salón Beall y viendo desde la galería del Teatro Hispano las películas mexicanas de Pedro Infante.

Y si vieran hoy la ciudad con más de 20 estaciones de radio y unos 12 canales de TV.

Y si les pudiéramos preguntar ¿qué piensan del San Pedro de hoy? ¿Qué nos dirían?

¿Y si esa misma pregunta se la hiciera yo a usted? ¿Qué me diría?

Déjeme adivinarlo.

Sé que depende mucho de los pensamientos que llenen su mente.

Si es usted de los que solamente se concentran en las dificultades, es muy posible que se sienta víctima y que se dedique a encontrar culpables.

De hecho, mucha gente lo hace así.

No podemos negar que hay delincuencia.

Y muchos ciudadanos no juegan muy limpio en los negocios, parecen estar en competencia con todo el mundo y no les importa pasar sobre quien sea.

Pero si es usted de los que además ven también las oportunidades, en este caso se sentirá responsable y tratará de minimizar los riesgos; se concentrará en encontrar soluciones cuando surjan los problemas y de aprovechar todas las ventajas que una ciudad tan formidable como esta nos brinda hoy en día.

Yo, un mexicano casado con una sampedrana (QDDG) por 59 años, me declaro enamorado de esta ciudad, de sus posibilidades y de su futuro.

Y usted ¿qué piensa de San Pedro Sula?

LO NEGATIVO: Concentrarnos tan solo en lo negativo y desagradable de esta ciudad.

LO POSITIVO: No permitir que lo negativo nos impida ver lo positivo y agradecer a Dios por ello.