Giro con Real Madrid-Olise, rechazan 100 millones por crack y regresa al Barcelona

Así marcha el mercado de fichajes este sábado 20 de junio en el fútbol internacional: estos son los últimos refuerzos, salidas y los rumores.
Sergi Roberto anunció este jueves que deja el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, tras dos temporadas que ocuparán "un lugar especial" en su corazón, después de llegar al club recién ascendido a la Serie A y despedirse con la clasificación para la Liga de Campeones.
'Sky Sport Alemania' informa que el Bayer Leverkusen no quiere bloquear el traspaso de Alejandro Grimaldo y están dispuestos a venderlo al Atlético de Madrid.
OFICIAL // El Mallorca y el Fenerbahce turco han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero kosovar Vedat Muriqi, que abandona la entidad balear tras su mejor temporada a nivel individual con 23 goles, aunque el equipo ha descendido a LaLiga Hypermotion.
OFICIAL // El RCD Mallorca ha llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa hispanoargentino Pablo Maffeo al Olympiakos griego, siendo así la segunda salida confirmada tras el descenso después de la venta de Cyle Larin al Southampton inglés.
Informan desde Jijantes que Iñaki Peña está cerrando su fichaje con el Panathinaikos, Detallan que firmará a principios de la próxima semana y le dejaría al Barcelona alrededor de 3 millones de euros.
Yan Diomande es una de las sensaciones en el Mundial 2026 y el Liverpool lo tiene como una de sus grandes prioridades para este mercado. El Leipzig ya rechazó una oferta de 100 millones y preparan 115.
El Manchester United quiere reforzarse para la próxima temporada y tiene en la mira a Victor Osimhen para la delantera.
Fabrizio Romano adelanta que Jérémy Doku renovará su contrato con el Manchester City hasta cinco años con un aumento salarial.
Andreas Christensen está listo para firmar un nuevo contrato con el Barcelona hasta junio de 2028. "Ya hay un acuerdo para que el defensa danés se quede en el Barça en las condiciones vigentes", informa Fabrizio Romano con información de Mundo Deportivo.
Corriere dello Sport informa que luego de que Nico Paz decidiera permanecer en el Como, el Inter sigue su caso y que se plantean llamar al Real Madrid en busca de un posible fichaje.
Informa Sport que el Real Betis lidera en la lucha por quedarse con los servicios de Fran García en el presente mercado de fichajes.
Fabrizio Romano detalla que José Mourinho cuenta con Álvaro Carreras para ser el suplente de Cucurella en la nueva etapa con Real Madrid.
Mundo Deportivo detalla que el Mónaco y Ansu Fati han alcanzado un acuerdo y únicamente quedan por resolver detalles fiscales que no pondrán en riesgo el traspaso.
NUEVO GIRO // El Real Madrid publicó un comunicado desmintiendo haber mantenido "ningún contacto directo ni indirecto" con el futbolista del Bayern de Múnich Michael Olise, añadiendo además la "excelente relación institucional" con el club bávaro y lamentando "la difusión de especulaciones".
"El Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", reza el escrito publicado por el club blanco, esto ante los rumores que colocaban al francés en el equipo.
CONFIRMADO // El centrocampista Casemiro está cerca de fichar por el Inter Miami y unirse a la constelación de estrellas del club, en el que actualmente juegan Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, según pudo saber EFE de fuentes cercanas a la negociación.
El internacional brasileño se encuentra en la esfera del Inter Miami, que tiene avanzada la negociación, aunque aún faltan varios detalles para cerrar el acuerdo, según esas mismas fuentes.
Alan Godoy regresa al Barcelona después de su paso en calidad de cedido por el CE Sabadell, nuevo equipo de Segunda División. Tiene contrato con los azulgranas hasta el 30 de junio de 2027.
Informa Fabrizio Romano que el "Real Madrid no ha realizado ningún acercamiento formal ni informal al Chelsea por Enzo hasta el momento.Está en la lista corta del club de 5 centrocampistas que se están considerando, pero primero se necesitan salidas; y no hay nada avanzado ni ninguna operación rápida en marcha".