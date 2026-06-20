Traición a Cristiano Ronaldo: rechazó a Al Nassr y jugará con Messi en el Inter Miami

El Inter Miami consigue dar un tremendo bombazo importante en plena disputa del Mundial 2026. El futbolista decidió jugar con Messi en la MLS y rechazar a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita.
Inter Miami rompió el mercado de fichajes al cerrar el traspaso de un futbolista de talla mundial que fue rival de Messi por muchos años y compartió vestuario con Cristiano Ronaldo.
Mientras la atención de todos los aficionados del fútbol está puesta en el desarrollo de la Copa del Mundo, el Inter Miami aprovechó para reforzar un puesto vital dentro del esquema del equipo rosa.
El Inter Miami es el actual campeón de la MLS, pero no comenzó con buen pie el 2026. El equipo de Florida fue eliminado en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, su principal objetivo este año, y marcha segundo en la Conferencia Este.
Cristiano Ronaldo no logró convencerlo y decidió marcharse a Estados Unidos para jugar a la par de Leo Messi.
El fichaje que ha logrado el Inter Miami de Messi es Casemiro. El brasileño, leyenda del Real Madrid, rechazó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.
El mediocampista brasileño, que está disputando el Mundial United 2026, es nuevo jugador del Inter Miami por un motivo fundamental: quiere jugar con Lionel Messi.
"Siempre llevaré este club conmigo. Siempre seré hincha del Manchester United. Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial. No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito", fueron las palabras de Casemiro para informar que se marchaba de los Reds Devils.
Con la posible llegada de Casemiro a la MLS, el Inter Miami buscaría paliar los problemas defensivos que adolece en los últimos años, que solo ha logrado tapar una potente ofensiva liderada por Messi.
Además, la marcha de Sergio Busquets al término de la pasada temporada no hizo más que incrementar esa fragilidad en la campaña actual.
Ahora, Casemiro está un paso de completar su fichaje por el Inter Miami y unirse a la constelación de estrellas del club, en el que actualmente juegan Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, según informó EFE de fuentes cercanas a la negociación.
El internacional brasileño se encuentra en la esfera del Inter Miami, que tiene avanzada la negociación, aunque aún faltan varios detalles para cerrar el acuerdo, según esas mismas fuentes.
Casemiro, de 34 años, se halla actualmente disputando el Mundial con la Selección de Brasil, y el viernes fue titular en la victoria de su equipo por 3-0 sobre Haití.
El centrocampista terminó esta temporada su vinculación con el Manchester United, club al que llegó traspasado en 2022 procedente del Real Madrid, y su futuro estaba en el aire. Con el equipo mancuniano disputó más de 150 partidos en los que anotó 26 goles y se convirtió en una de sus principales figuras, aunque a nivel colectivo solo logró alzar dos títulos: la Copa de la Liga 2022-23 y la FA Cup 2023-24.
Tal como sucedió en Porto y en Real Madrid, Casemiro deja una huella imborrable, con el cariño de los hinchas, aunque su ciclo en el Manchester United quedará un tanto salpicado por los resultados deportivos y las crisis institucionales que vivió el club. De acuerdo a la información de distintos medios ingleses, Casemiro siempre tuvo la decisión de no volver al fútbol brasileño, tampoco esperar ofertas de Europa y descartó ir a Arabia Saudita.
Por lo que se pudo saber, durante este tiempo, Cristiano Ronaldo se habría movido para tener al brasileño en su equipo. Con el recuerdo de haberlo ganado todo juntos en Real Madrid, el portugués intentó convencer a Casemiro, pero la cuestión es que Inter Miami fue con todo por su contratación y el deseo suyo es jugar con el argentino, que durante muchos años fue rival suyo en La Liga de España.
La llegada de Casemiro plantea, no obstante, una incógnita sobre su estatus en la plantilla. El Inter Miami tiene ocupadas las tres fichas de Jugador Designado, una fórmula que permite que el salario de esos futbolistas no compute para el estricto tope salarial de la MLS.
De no liberar uno de esos tres cupos, que recaen en Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame, lo más probable es que Casemiro firme un contrato regular utilizando Fondos de Adjudicación, mismo método bajo el que firmó Suárez.