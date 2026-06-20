Traición a Cristiano Ronaldo: rechazó a Al Nassr y jugará con Messi en el Inter Miami

"Siempre llevaré este club conmigo. Siempre seré hincha del Manchester United. Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial. No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito", fueron las palabras de Casemiro para informar que se marchaba de los Reds Devils.