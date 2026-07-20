Problemas comunes

Okey, luego que nos ha quedado claro que, sin importar si estamos de acuerdo o no, una de las constantes más constantes en el diario vivir es la imperiosa resolución de problemas. Luego que lo hemos aceptado (porque tampoco es que tengamos muchas alternativas), despertamos pensando cómo resolveremos ese afán que trae consigo el nuevo día.

Desde luego que no todos los “problemas” a resolver son siempre los más desagradables. Casi siempre tienen que ver con la ropa que usaremos para ir al trabajo, a la universidad o a la reunión de amigos. Esto me hace recordar aquella idea medio cómica pero real, acerca de que todas las mujeres tenemos un clóset lleno de “nada que ponernos”.

Otros asuntos por resolver tienen que ver con lo que comeremos hoy, los correos pendientes, etc. Nimiedades, si los comparamos con otros asuntos, sin duda.

Entonces, no todos los desafíos son molestos ni mucho menos, y para muestra un botón: este fin de semana, el del 18 de julio, una buena mayoría de gente en todos lados se despertó con una sola cosa en la mente: organizarse para ir al cine a ver La Odisea, ese magnífico trabajo de Homero, aunque en este caso deberíamos añadir la magistral obra de Christopher Nolan.

Podría parecer una afirmación exagerada, lo sé, pero solo habría que entrar en “Fandango” e intentar comprar un boleto para darnos cuenta de que lo que decían los entendidos en el séptimo arte es cierto: esta producción arrasará con la taquilla mientras se encuentre presentándose en las salas de cine. En todo el mundo.

Y bueno, la cosa no se veía tan difícil, hasta que alguien me dijo que esta película fue diseñada para el formato IMAX. Ya sabe usted, esa megapantalla que no solo permite ver la imagen en su totalidad, tal como la registran las cámaras con las que se grabó, sino que cuenta con un sonido espectacular para una experiencia inmersiva, total.

Uno no se siente de ninguna manera como un espectador frente a una de estas pantallas, uno se siente parte de la trama. Entonces, si logramos una entrada a esta experiencia, podremos sentirnos Poseidón, Telémaco o hasta Ulises o Penélope.

Personalmente, no creo estar interesada en experimentar tanta angustia como la de la protagonista; en todo caso, me quedaría con el papel de Atenea. Me parece mucho más interesante, genial, divertido y hasta más elegante.

Mis dudas acerca de si encontraremos o no un espacio para ver las tan conocidas e impresionantes actuaciones de Matt Damon y demás elenco son porque el director general de IMAX ha expuesto que, en algunas partes del mundo, ya tienen vendidas las entradas hasta la quinta semana. ¡Algunas en horarios de la madrugada! Lo cual significa que la aplicación para comprar boletos no miente.

Y es que solo cuando nos enteramos de que existen únicamente 40 salas con pantallas IMAX en todo el planeta, podemos entenderlo.

Total que, aparentemente, tratar de ver a nuestro entrañable héroe intentar regresar a su amada Ítaca ya no será un problema común y corriente, será ciertamente... una Odisea.