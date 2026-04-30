Los cuatro astronautas que más se han alejado de la Tierra no volvieron al planeta con su cuerpo en iguales condiciones después de 10 días en el espacio. Sus músculos, huesos, sistema nervioso, entre otros, sufrieron cambios.

La radiación espacial incluso puede provocar alteraciones en el ADN. Los niveles recibidos equivalen a unas 10 radiografías de cuerpo completo, o a la radiación natural acumulada por un ser humano en cinco años.

Por otro lado, el Síndrome de Adaptación Espacial —náuseas, mareos, dolores de cabeza y desorientación— suele durar alrededor de tres días, según reportan los propios astronautas.

El ser humano ha evolucionado sometido a la gravedad terrestre y está adaptado a vivir experimentando una aceleración constante de 9.8 m/s² y alrededor de una atmósfera de presión.

Según estimaciones, la masa muscular de un astronauta puede disminuir hasta un 20% en dos semanas, ya que los músculos no están constantemente combatiendo la fuerza de la gravedad.

Los huesos pueden perder entre 1% y 2% de su masa por mes en el espacio, alrededor del 0.5% en el caso de los tripulantes de Artemisa II. La desmineralización es 10 veces más rápida que en la Tierra.

El flujo de sangre que llega al cerebro se incrementa en el espacio. En la Tierra, cuando una persona se encuentra de pie, el corazón hace un esfuerzo adicional para lograr que la sangre venza la gravedad.

Al no existir esa resistencia, el flujo de sangre que llega al cerebro aumenta, incrementando la presión. Esta presión también dificulta la transmisión de información de los receptores ópticos al cerebro.

Pero lo que hicieron y vieron los astronautas en 10 días quedará grabado en su memoria toda su vida. En Honduras, el presidente pide: “No me midan por unos días”.