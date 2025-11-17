Política exterior, para considerar

Es tan fácil desviar la atención de lo sustancial, cuando nos encontramos en medio del ruido, de los gritos y las emociones a flor de piel. Nos perdemos en la preocupación sobre el 30 de noviembre tan próximo, cuando el pueblo hondureño vaya a las urnas, que nos damos poco espacio para pensar en los enormes desafíos que enfrenta el país y que serán el día a día de la nueva administración.

Es difícil hacer una lista exhaustiva en este espacio; sin embargo, buscaremos hacer un repaso de algunos aspectos que requieren especial atención, especialmente en nuestra relación con el mundo. Veamos.

En materia de política exterior, el panorama es complejo. Especialmente en un mundo marcado por la polarización y por la geopolítica, corresponde actuar no solamente con conocimiento, sino con prudencia, en conexión con los temas de seguridad nacional, migración, economía, comercio y medio ambiente. Es un nuevo escenario internacional en el que el multilateralismo, tan importante para países como el nuestro, pasa por un momento complejo.

En ese sentido, afianzar la relación con los demás países de la región centroamericana deberá ser una de las prioridades del nuevo Gobierno.

La relación con Estados Unidos es un asunto que requiere especial atención. Basta con reconocer que la inversión extranjera directa (IED) proviene principalmente de este país, que es el principal destino de nuestras exportaciones, que la más grande diáspora migratoria de Honduras se encuentra allá y que las remesas que provienen del norte son fundamentales para la economía, para darnos cuenta de la relevancia que tiene la relación con esta potencia mundial.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Además, están los temas de cooperación, con una agenda amplísima que va desde temas de seguridad, derechos humanos, gobernanza, entre muchos más.

La relación con la Unión Europea (UE) es también prioritaria para Honduras, por motivos similares a los de la agenda con Estados Unidos, y en este caso, con un énfasis especial en la cooperación para la gestión sostenible de los recursos naturales, adaptación al cambio climático, fortalecimiento del Estado de derecho y crecimiento económico.

Por supuesto, está el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de las relaciones con China, que ha marcado la actual administración y de la que aún no sabemos las implicaciones más amplias.

La política exterior hondureña debe considerar no solamente nuestra vulnerabilidad económica y política, sino también la ambiental. Es indispensable establecer alianzas y mantener en la agenda temas como la adaptación al cambio climático.

Allí, con los demás países de la región centroamericana y los Estados del Caribe hay un punto importante en común.

Hay muchos otros temas que requieren un análisis más profundo: la protección de nuestros migrantes, el combate al narcotráfico, a la trata de personas, entre otros.

Orientar la política exterior del país no es solamente asunto que va más allá de asumir posturas ideológicas; debe estar profundamente ligada al interés nacional y a las relaciones de poder, además de la observancia de los principios del derecho internacional.

¿Qué proponen los actuales candidatos en esta última etapa de campaña? Vale la pena revisar y pensar hacia dónde queremos dirigir nuestro destino compartido. El gran momento de ir a las urnas se acerca, vayamos informados.