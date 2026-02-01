Pensamiento crítico

Es innegable la expansión de la inteligencia artificial (IA) y sus alcances son cada vez mayores y nos llevan a pensar en otros temas, por encima de las viejas dudas de lo que implica su uso.

Si bien es cierto que los avances no son los mismos en todo el planeta, también lo es que, aún en diferido, en países como Honduras más tarde que temprano nos llegan los cambios.

No vivimos de igual manera la nueva realidad de la IA, tal vez porque no nos preparamos como debe ser o porque seguimos sumidos en resolver temas que otros hace tiempo han superado.

Lo cierto es que, a pesar de las grandes diferencias de desarrollo, también estamos comenzando a adentrarnos en el mundo de la artificialidad, especialmente en la administración pública, en la empresa privada y en la academia.

Desde la novedad del uso de ChatGPT y su uso extendido especialmente en estudiantes, hasta la utilización de agentes de IA para temas cotidianos y otros más complejos, paso a paso, estamos conviviendo con la IA.

Aún en realidades desiguales, hay que comprender que el acceso al uso de dispositivos móviles ha facilitado el acceso a internet para amplios grupos poblacionales; por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística en su informe Conectividad Digital en Honduras (Julio 2025) menciona: “Más de 4 millones de hondureños (población de 5 años y más) usan internet al menos una vez al día”.

La pandemia por covid-19, que ahora nos parece tan lejana, contribuyó grandemente a la expansión del uso de herramientas digitales y a su incorporación en lo cotidiano.

Si el acceso a internet es amplio y la IA está al alcance de la mano, es de suponer que esa población está haciendo uso de ella.

Es indispensable plantearnos entonces: ¿Qué cambios son necesarios realizar en la educación y en el mundo laboral con la finalidad de preparar a las personas para este nuevo escenario?

En un contexto en el que la información -y también la desinformación- es abundante, si bien corresponde desarrollar habilidades digitales, es fundamental que al mismo tiempo se fortalezca el pensamiento crítico, es decir, la habilidad de realizar preguntas, analizar información, debatir sobre ella y evaluarla para la toma de decisiones.

El Foro Económico Mundial ha señalado que el pensamiento crítico es una de las habilidades de supervivencia más importantes para el mercado laboral moderno.

No basta con tener acceso a la IA y saber medianamente cómo utilizarla; hay que desarrollar al mismo tiempo el criterio para ser capaces de aprovechar al máximo la interacción con ella.

El pensamiento crítico implica dejar de ser receptores y reproductores, para preguntarnos constantemente los porqués, desarrollar la escucha activa y debatir. Además, debemos fortalecer el sentido ético como base para la toma de decisiones.

Más allá de conocer el uso de las herramientas, la claridad conceptual, que es la capacidad de definir y comprender ideas de forma precisa, es ahora más vigente que nunca. Se trata, en esencia, de no convertirnos en usuarios que solo asumen lo que reciben, sino que son capaces de comprender ideas, descartar algunas y priorizar otras, para cocrear.