Oportunidades con Taiwán

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2026, se realizó la visita oficial a Guatemala del ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, acompañado por una delegación de 32 empresarios vinculados con sectores como inteligencia artificial, energía, transporte, biotecnología, telecomunicaciones y finanzas.

Durante la visita del canciller, se alcanzaron nuevos instrumentos de cooperación en inversión, movilidad eléctrica y sostenibilidad ambiental, además de avances en proyectos tecnológicos, salud e infraestructura.

La visita permitió dar seguimiento a proyectos que Taiwán desarrolla en Guatemala. Uno de ellos es el Hospital Especializado contra el Cáncer Doctora Lucrecia Hernández Mack, que contará con un financiamiento taiwanés de US$ 35 millones.

En el marco de los 92 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, el 1 de octubre se celebró la octava Reunión Económica Conjunta Guatemala-Taiwán y Foro de Inversiones.

Se desarrollaron encuentros comerciales orientados a fortalecer las conexiones entre empresas de Guatemala, Taiwán y Estados Unidos. La gira incluyó la participación de representantes del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán (US-Taiwan Business Council) y reuniones con la cámara de comercio estadounidense.

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La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) participó en encuentros para intercambiar experiencias y explorar oportunidades en comercio, tecnología e inversión. Entre los participantes figuraron Nineder Technology, Gladio, Tron Energy y Eximbank.

Una relación diplomática de más de nueve décadas se traduce en proyectos de salud, infraestructura e innovación orientados al desarrollo económico y social de Guatemala.

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