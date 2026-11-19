El 13 de noviembre de 2026, a las 16:47 hora local, desde su plataforma en Starbase en Boca Chica, Texas, despegó el cohete Starship para el decimoquinto vuelo de prueba. Por primera vez, SpaceX logró recuperar con éxito la parte superior del cohete.

El plan también consistía en atrapar la parte inferior del cohete con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento, el propulsor Super Heavy, 6 minutos y medio después, cuando regresara.

Pero el propulsor activó un aborto automático y se desvió hacia el océano, donde explotó. SpaceX ha logrado atrapar el propulsor Super Heavy en tres vuelos de prueba anteriores.

La parte superior del cohete continuó su viaje al espacio, donde desplegó 26 satélites que forman parte de la constelación Starlink, la cual proporciona internet de alta velocidad.

La nave completó 14 órbitas alrededor de la Tierra antes de regresar a la torre de lanzamiento. El cohete de 124 metros de altura es el más grande y potente del mundo; fue atrapado después de un vuelo de 22 horas y media.

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SpaceX ha demostrado dominar las dos partes del desafío de recuperación, aunque todavía no en el mismo vuelo. El siguiente hito sería combinar esos logros y demostrar que pueden hacerlo de forma confiable y repetida.

El proyecto se enfrenta a nuevos desafíos de ingeniería, incluido el problema sin solucionar de transferir combustible a la nave mientras está en órbita, un requisito para cualquier viaje a la Luna o a Marte.

SpaceX logró por primera vez atrapar la parte superior del cohete Starship en su regreso a la Tierra. Para Honduras es vergonzoso que le corresponda la primera aplicación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, de los Estados Unidos; por la forma en que se realizan los nombramientos, no será la última.