No planee tanto

Muchos emprendedores en San Pedro Sula tienen ideas valiosas, pero no se atreven a dar el primer paso porque sienten que no están “listos”. Esperan tener más capital, más contactos o más tiempo. La verdad es que ese momento ideal rara vez (o nunca) llega. Emprender no es un acto de perfección, sino de valentía con lo que se tiene a mano. El mayor error es pensar que para iniciar un negocio se necesita una gran inversión. Hoy más que nunca es posible comenzar con poco si se tiene claridad sobre el problema que se quiere resolver y se usa con inteligencia lo que ya se tiene. Si cuenta con un celular, acceso a internet y una red de conocidos, ya tiene las herramientas mínimas para validar su idea. Las redes sociales permiten mostrar productos, recibir pedidos y crear comunidad sin necesidad de un local ni una página web.

La clave está en pasar de la idea a la acción, aunque sea en escala pequeña. No necesita lanzar una empresa formal desde el primer día. Puede iniciar con una versión sencilla de su producto o servicio, ofrecérselo a conocidos, escuchar su retroalimentación y hacer mejoras. Así se construyen negocios sólidos: no en el papel, sino en la práctica. Si espera tener el logo perfecto, el empaque soñado o una estrategia de marketing profesional antes de comenzar, es probable que nunca lo haga. Tampoco se trata de lanzarse sin pensar, sino de aprender mientras se camina, pues emprender con lo que se tiene es una forma de perder el miedo, ganar experiencia y adaptarse a las verdaderas necesidades del mercado. Una estrategia es ofrecer primero la solución antes de tener el producto completamente listo. Por ejemplo, cree una publicación en redes sociales anunciando que ofrece su servicio (pasteles, asesorías, clases, lo que sea) y deje abierto un número limitado de cupos. Si nadie responde, es una señal de que debe ajustar su oferta. Pero si alguien compra, ya tiene un cliente real y una razón concreta para entregar.

San Pedro está llena de oportunidades, pero también de emprendedores paralizados por la idea de que aún no es su momento. Si usted quiere emprender, no prepare más: publique, ofrezca, cobre y entregue. Después corrige. Después mejora. Pero primero, actúe. Porque la diferencia entre una buena idea y un negocio real suele estar en un solo paso: animarse.