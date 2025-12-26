Navegar la depresión blanca

Dicen que diciembre es un mes de luces, pero para muchos también es un mes de sombras suaves, de nostalgias que llegan sin anunciarse o silencios que se sienten más hondos que en cualquier otra época del año. ¿Te ha pasado?

Por eso, en medio de las celebraciones y los rituales de siempre, hay quienes experimentan lo que la psicología llama la depresión blanca, ese estado emocional donde la tristeza y la melancolía se disfrazan de cansancio y de una especie de ternura quebrada que pocos logran percibir.

Lo curioso es que esta tristeza no siempre nace del dolor, sino que a veces brota de lo que falta, de lo que se fue y, sobre todo, de lo que cambió sin pedirnos permiso. Es curioso cómo, en estas fiestas decembrinas, los recuerdos se vuelven espejos incómodos, como esa promesa que no cumplimos —o que no nos cumplieron—, la confianza quebrada y las expectativas que seguimos cargando como un peso silencioso que nubla la mirada y nos impide ver lo que sí permanece.

Durante mis viajes he aprendido que cada cultura vive esta época del año a su manera y, si bien algunas la celebran con ruido y abundancia, otras lo hacen con recogimiento y fuego suave; en todas existe esa capa invisible donde las emociones se intensifican. El año que termina nos pasa factura emocional, nos invita a revisar lo que dimos y lo que perdimos, lo que dejamos pendiente o lo que nos costó más de lo que admitimos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que en ese inventario la melancolía se vuelve maestra, no enemiga, porque nos señala lo que todavía importa.

Lo que llamamos depresión blanca no siempre es oscuridad; muchas veces es un llamado que nos invita a sentir sin prisa y a nombrar lo que nos duele, a honrar lo que ya no está y a permitir que la vulnerabilidad también sea parte de la celebración. No todo debe ser sonrisa o entusiasmo, porque la autenticidad tiene su propio brillo, y ese no depende de guirnaldas ni de mesas llenas, sino de la coherencia con nuestra verdad interna.

Por eso, si este diciembre te encuentra con mayor sensibilidad, silencio y reflexión, no te juzgues con dureza.

Lo que está pasando es que tu alma está haciendo espacio para esas historias que necesitan ser abrazadas sin filtros y para aquellas emociones que están esperando ser escuchadas. A veces, lo más valiente es admitir que no estamos en modo fiesta y que lo que pedimos a gritos es un abrazo, una pausa y un poco de compasión. ¡Y está bien!

La invitación que te hago es a vivir este fin de año con conciencia y a permitir que la nostalgia tenga su lugar, para que tu amor propio no dependa del ánimo del calendario. La luz que buscamos afuera ya está encendida dentro y solo necesita un poco de silencio para hacerse notar. Navegar la depresión blanca no significa rendirse; significa caminar con suavidad y respeto por lo que sentimos, así como con gratitud por lo que fuimos capaces de atravesar.

Y cuando llegue el momento de levantar la mirada hacia el nuevo año, hazlo sin presión ni disfraces, desde esa esencia donde conviven la fortaleza y la fragilidad que nos recuerdan nuestra humanidad. No nacimos para sostener sonrisas impostadas, sino para sentir, transformarnos y renacer una y otra vez; ahí, justamente ahí, es donde diciembre revela su verdadera luz.