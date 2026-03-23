Mohammad Mossadegh y la raíz de una tormenta

En 1951, Irán eligió democráticamente a Mohammad Mossadegh como primer ministro. No era un clérigo radical ni un agitador ideológico, sino un nacionalista secular convencido de que el petróleo iraní debía beneficiar a su pueblo y no permanecer bajo control británico.

Cuando decidió nacionalizar la industria petrolera afectó intereses estratégicos en plena Guerra Fría. En 1953, una operación coordinada por la CIA y el servicio británico lo derrocó y restauró el poder del sha Mohammad Reza Pahlavi.

El golpe resolvió una disputa geopolítica inmediata, pero abrió una herida profunda. El sha impulsó modernización económica y alineamiento con Occidente, aunque también consolidó un régimen autoritario que reprimió a la oposición laica y democrática.

Al cerrarse los canales políticos, la resistencia encontró refugio en el liderazgo religioso. Cuando en 1979 la revolución encabezada por Ruhollah Khomeini derribó la monarquía, el vacío no lo ocupó una democracia liberal, sino una república islámica que concentró el poder en manos clericales y limitó libertades fundamentales.

Surge entonces una pregunta inevitable. Si la experiencia democrática de Mossadegh no hubiese sido interrumpida desde el exterior, ¿habría terminado Irán bajo un sistema teocrático tan rígido? No hay certezas absolutas, pero sí la lección evidente de que cuando un proceso político propio es truncado por intereses externos, las consecuencias suelen ser imprevisibles y, a menudo, radicales.

La historia reciente en el mundo árabe refuerza esa advertencia. En Libia, las protestas de 2011 contra Muammar Gaddafi derivaron en una intervención internacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU con el objetivo declarado de proteger civiles.

La operación de la Otan contribuyó a la caída del régimen, pero no fue acompañada por una reconstrucción institucional sólida. Tras la muerte de Gaddafi, el Estado libio colapsó y el país quedó fragmentado entre milicias rivales y gobiernos paralelos.

Más de una década después, Libia sigue atrapada en inestabilidad crónica y redes de tráfico humano que prosperan en el vacío de autoridad.

En Yemen, las movilizaciones de la Primavera Árabe llevaron a la salida negociada del presidente Ali Abdullah Saleh en 2012 mediante un acuerdo respaldado por actores regionales y occidentales.

La transición fue frágil y pronto degeneró en conflicto cuando los hutíes tomaron la capital en 2014. En 2015, una coalición liderada por Arabia Saudita intervino con apoyo logístico de Estados Unidos y Reino Unido.

El resultado ha sido una guerra devastadora que generó una de las peores crisis humanitarias contemporáneas, con millones de personas enfrentando hambre y enfermedades prevenibles.

Es cierto que las revueltas árabes surgieron de causas internas legítimas, como corrupción y autoritarismo. No fueron simples productos de conspiraciones extranjeras. Sin embargo, la intervención militar y la competencia geopolítica profundizaron fracturas que ya eran delicadas.

La experiencia demuestra que acelerar transformaciones políticas mediante la fuerza rara vez produce estabilidad duradera.

En el contexto actual de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, estas lecciones deberían pesar más que la retórica. Pensar que la presión militar o el colapso inducido desde fuera conducirán automáticamente a una democracia estable ignora la historia de 1953 y sus consecuencias.

Cuando se destruye una vía democrática imperfecta, lo que normalmente surge es radicalización, no libertad.

Desde América Latina sabemos que las intervenciones externas dejan cicatrices profundas y debates que duran generaciones. Honduras e Irán, en momentos distintos, han vivido episodios en los que decisiones tomadas fuera de sus fronteras alteraron su rumbo político.

Esa memoria obliga a formular una reflexión sobria frente al escenario iraní actual.

Si el régimen iraní cayera mañana por presión militar extranjera, ¿quién llenaría el vacío? ¿Una democracia plural consolidada o una nueva fase de fragmentación y extremismo?

La historia reciente sugiere prudencia. La democracia no se impone desde el aire ni se construye con misiles. Requiere tiempo, legitimidad interna y acuerdos sociales que ninguna potencia puede fabricar desde afuera.

¿Cuántas veces más se repetirá el ciclo de intervención, colapso y violencia antes de aceptar que permitir a los pueblos construir su propio destino es menos espectacular que la guerra, pero infinitamente más responsable?