El 24 de mayo de 2025, China lanzó la nave espacial Shenzhou 23 rumbo a su estación espacial con tres taikonautas, entre ellos, uno que deberá permanecer un año en el espacio.

La nave despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China. Se trata del lanzamiento de la 11ª misión tripulada a su estación espacial Tiangong (Palacio Celestial), que recibió su primera tripulación en 2021.

Los miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu, ingeniero espacial de 39 años, y Zhang Zhiyuan, expiloto de la fuerza aérea, también de 39 años, que viajara por primera vez al espacio.

La misión marcará el primer vuelo espacial realizado por una taikonauta originaria de Hong Kong: Lai Ka-ying, de 43 años, quien cuenta con un doctorado en informática forense, convirtiéndose en la 4ª taikonauta china.

Después de 5 años de operaciones, el relevo se ha convertido en rutinario. Hasta ahora, las tripulaciones permanecían 6 meses en la estación Tiangong antes de ser reemplazadas, pero esto cambiará.

La selección del astronauta que permanecerá un año en órbita se producirá próximamente, en función de la evolución de la misión Shenzhou 23, indicó un funcionario de la Agencia Espacial China (CMSA).

En la siguiente misión, Shenzhou 24 viajará el primer astronauta de Pakistán, existen dos candidatos: Khurram Daud y Muhammad Zeeshan Ali, pilotos pakistaníes que actualmente se están entrenando en China.

El astronauta de Pakistán solo estará alrededor de una semana en órbita.

La tripulación de la Shenzhou 23 realizará más de cien experimentos, incluyendo algunos con embriones artificiales, nuevas baterías y aleaciones de tierras raras.

En el Gobierno de Honduras continúan los experimentos.