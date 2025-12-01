Lo inesperado en economía

Muchas veces lo que sucede en la realidad no tiene correspondencia con los enunciados teóricos de muchas disciplinas científicas. En la economía sucede otro tanto, ya que en forma inesperada surgen situaciones que no coinciden con algunos postulados de la misma.

Un buen ejemplo de lo anterior fue lo ocurrido en 1973, cuando el embargo petrolero disparó los precios del crudo en un 400% en pocos meses, llevando a un período de bajo crecimiento económico, alta inflación y desempleo, dando lugar al fenómeno conocido como “estanflación”.

La elevada inflación y el alto desempleo (estanflación) contradice lo que estipula la “curva de Phillips”, según la cual debe existir una relación inversa entre las tasa de inflación y la tasa de desempleo en una economía, de manera que si una sube la otra tiene que bajar, y viceversa.

En la actualidad, en Estados Unidos está sucediendo algo que no cuadra con la teoría económica. “Las empresas estadounidenses han reducido drásticamente sus contrataciones este año, reacias a invertir sin conocer los efectos completos de las amplias políticas económicas del presidente Donald Trump. La economía perdió empleos en junio y agosto, y el promedio de creación de puestos en los tres meses que terminaron en septiembre fue de apenas unos 62,000, según el Departamento de Trabajo”.

“Esa dicotomía de una economía en expansión y un mercado laboral que se debilita presenta un enigma para los responsables de las políticas de la Reserva Federal [Fed], complicando sus esfuerzos para determinar si la economía necesita enfriamiento o impulso”; es decir, que hace dudar a las autoridades monetarias de la FED en cuanto a subir o bajar las tasas básicas de interés de referencia, ya que una decisión equivocada podría desembocar en una recesión.

De acuerdo con la Ley de Okun, si la economía se expande el desempleo debe contraerse, y viceversa, pero en la actualidad esto no está pasando en los Estados Unidos.

“Las empresas están invirtiendo mucho en esta nueva tecnología, la inteligencia artificial (IA), pero a veces eso implica reducir otros gastos, como la contratación”, afirmó Eugenio Alemán, economista jefe de Raymond James. Añadió que es probable que la fuerte inversión en IA persista en el tercer trimestre y alcance su punto máximo el próximo año”.

Todo lo anterior implica que la negación de la Ley de Okun en la economía estadounidense se puede atribuir a dos hechos: 1) La espera y las expectativas negativas entre los agentes económicos (empresas y hogares) para conocer los resultados finales de la política arancelaria de Trump; y 2) Al hecho de que al tiempo que se está invirtiendo mucho en el sector de inteligencia artificial (IA), las empresas están reduciendo otros gastos y disminuyendo la contratación de personal.

¿Cuánto influye en la economía estadounidense el temor de que una mala decisión de la FED provoque una recesión? No es fácil responder con claridad esta interrogante, pero sí se puede afirmar que cuando los agentes económicos temen que puede ocurrir una recesión por malas decisiones de política monetaria, las expectativas negativas ocasionan una contracción de demanda e inversión, encarecen el crédito y hacen que las empresas posterguen o cancelen contrataciones, lo que frena el crecimiento y puede causar efectos dañinos a largo plazo.