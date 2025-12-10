León XIV en Turquía

El Santo Padre ha hecho su primer viaje a un lugar muy importante en la historia del cristianismo. En la primavera del año 325, más de 300 obispos cristianos, la mayor parte de la región oriental del Imperio romano, se reunieron en Nicea, Constantinopla, para fortalecer la unidad. Y hacerle frente al arrianismo que, desde Alejandría, planteaba dudas con respecto a la unidad de Dios, las relaciones con el hijo y la naturaleza de Jesús.

La prédica de Arrió, que teológicamente era un asunto de clérigos y de unos pocos intelectuales, afectaba la unidad de la Iglesia de Cristo, que hacía unos pocos años había dejado de ser perseguida, y para entonces, además de permitida, el imperio la necesitaba para garantizar su estabilidad. No solo para asegurar la unidad, sino que, además, la Iglesia tenía la mejor organización y los obispos, sacerdotes y diáconos cumplían importantes tareas por el imperio dirigido por Constantino.

Constantino, convocó el primer concilio de la Iglesia, que desde unos pocos fieles en el año primero DC se había convertido en la más organizada y con mayor crecimiento. En menos de dos siglos y medio era el 20% de la población. Las discusiones fueron delicadas y profundas. Frente a la tesis de Arrió, la mayoría de los teólogos y los obispos defendieron la unidad de Dios con el hijo y el Espíritu Santo. Frente a la tesis arriana - que comprometía el concepto paulino de la salvación en Cristo - opusieron que Cristo era Dios, que no había sido creado, y que junto con el padre y el Espíritu Santo “compartían una misma adoración y gloria”.

Al final, gracias al rigor de Atanasio - un diácono inteligente y hábil -- y otros obispos, no solo se mantuvo la idea de la santísima trinidad, sino que se redactó una declaración en la que se definió la fe de los cristianos de forma que se garantizó unidad, en cualquier parte del mundo, preservando la práctica de la liturgia, consolidándose la misa como un sacramento. El credo, lo más importante en términos prácticos, define y encierra, en forma precisa y exacta, el sistema de creencias, las obligaciones de los fieles y la enseñanza de clérigos y sacerdotes.

1,700 años después han pasado muchas cosas. La Iglesia de Cristo se dividió entre Oriente y Occidente. Y esta enfrentó las crisis de las revueltas en contra de los obispos - los cataros, los valdenses y otros - y con Lutero se inició la reforma que dividió en forma dolorosa a los cristianos que se negaban - y se niegan a aceptar, cosa que no hacen los orientales - la primacía de Roma y de su obispo, reconocido como sucesor de Pedro, sobre la cual Cristo construyó su iglesia. Nuestra Iglesia.

Muchas dudan del origen y necesidad de Dios. Estudios neurológicos confirman que en el cerebro hay un espacio que necesita al Creador. Confirmándose que la búsqueda de Dios en el desierto y la soledad tienen sentido.

Y que al final lo hemos ido descubriendo y aceptando en la medida en que nuestras capacidades humanas lo han permitido.

La “crisis” de Europa no es política, sino que cultural. Fruto de su alejamiento de Dios. Es trágico y peligroso para su existencia. Pero con todo en América y en el Oriente, la Iglesia de Cristo sigue como desde el principio en constante crecimiento, experimentando, además, una fuerza hacia la unidad - especialmente entre Roma y Oriente - que no deja de ser esperanzadora.

Ver al papa León XIV con Bartolomé I recitando el credo - con una levísima variación - da confianza de que, pese a todo, no estamos solos. ¡Dios nos acompaña siempre!