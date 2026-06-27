En los últimos veinticinco años, dos narrativas han competido por definir a San Pedro Sula en el imaginario hondureño. Una ha sido la narrativa de la inseguridad: la ciudad mencionada por sus cifras, por sus titulares duros, por el miedo que golpea barrios, familias, empresas, transporte y vida cotidiana. Esa narrativa no puede negarse, porque tuvo datos, dolor y consecuencias reales.

San Pedro Sula llegó a ser ubicada entre las ciudades más violentas del mundo. Esa cifra marcó su imagen y pesó sobre su nombre. Pero tampoco puede permitirse que esa sea la única forma de contarla. Una ciudad no se explica solamente desde su herida, sino también desde la fuerza con la que resiste, trabaja y vuelve a levantarse.

Frente a esa cifra dura, ha existido otra narrativa más profunda y fiel al alma sampedrana: la narrativa del trabajo. La de los hombres y mujeres que madrugan, la de los mercados que se abren, la de las fábricas que producen, la de los emprendedores que insisten, la de las familias que sostienen la ciudad, la de un empresariado que ha empujado inversión, comercio, empleo y esperanza aun en medio de los años más difíciles.

Por eso, esta Feria Juniana no debería ser vista únicamente como fiesta, música, tradición o movimiento económico. En honor a San Pedro Apóstol, también puede ser leída como una oportunidad para mirar la ciudad desde otro símbolo. San Pedro fue pescador antes de ser roca; trabajador antes que una figura de autoridad; hombre de oficio antes que imagen de firmeza.

Las llaves de San Pedro no son únicamente una imagen religiosa. En esta ciudad, también pueden leerse como una metáfora de futuro. La llave con la que San Pedro Sula intenta cerrar la puerta de una narrativa marcada por la inseguridad. La llave con la que abre cada mañana sus mercados, fábricas, talleres, comercios, oficinas, restaurantes y hogares. La llave con la que sus empresarios, trabajadores, emprendedores y familias han sostenido una de las ciudades más vitales de Honduras.

San Pedro Sula no necesita negar sus heridas para celebrar su grandeza. Necesita reconocerlas, aprender de ellas y abrir una nueva puerta: la de una ciudad contada no solo por la cifra que alguna vez la golpeó, sino por el carácter laborioso, cálido, solidario y emprendedor de su gente.