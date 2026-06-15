La Ceiba lo tiene todo

Durante la década de 1970 se intentó redefinir el papel de La Ceiba dentro de una economía nacional cada vez más integrada. Un instrumento clave fue el aeropuerto Golosón, concebido a finales de los años sesenta.

Cumplía una doble función: responder a la necesidad de transporte aéreo en un contexto de conectividad terrestre limitada y servir como activo estratégico de defensa nacional. Con la llegada de los aviones a reacción a inicios de los setenta -capaces de cubrir el territorio desde un solo punto- Golosón se convirtió en un lugar ideal para albergar la base principal de la Fuerza Aérea Hondureña, al encontrarse relativamente alejado de posibles zonas de conflicto fronterizo.Hoy resulta imprescindible replantear el rol de La Ceiba en una economía hondureña del siglo XXI, partiendo de sus ventajas comparativas reales.

La ciudad cuenta con una base urbana sólida: escuelas, universidades, hospitales, oficinas profesionales y una cultura urbana con décadas de maduración.

A diferencia de otras ciudades que crecieron como enclaves dependientes, La Ceiba conserva capacidades propias.Dispone además de una infraestructura aeroportuaria con gran potencial. Aunque Golosón está deteriorado, sus capacidades físicas y ubicación lo convierten en un activo estratégico subutilizado.

La ciudad posee también un trazado urbano relativamente ordenado que facilita un desarrollo estructurado, pese a los crecimientos irregulares en su periferia.Finalmente, mantiene su vocación de capital regional para Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, parte oriental de Yoro y Gracias a Dios, además de contar con importantes atractivos turísticos. Estas condiciones permiten pensar su futuro como un nodo urbano integral con funciones económicas, sociales y estratégicas.