¡La riqueza es la que no se ve!

“No hay forma más rápida de sentirse rico que gastar mucho dinero en cosas muy bonitas, pero la manera de ser rico es gastar dinero que usted tiene, no dinero que no tiene”: Bill Mann. Es imprescindible que se establezca la diferencia entre el dinero y la riqueza, el dinero es el resultado de los ingresos diarios corrientes, es decir alguien que conduce un carro de millones puede verse el dinero, aunque sea con una deuda, pero la riqueza no es así, está escondida; su valor radica en ofrecer opciones, crecimiento y flexibilidad para hacer compras o inversiones mayores de las que actualmente se pueden realizar: existe una analogía entre el dinero y el ejercicio. “Las personas dicen ya realicé mucho cardiovascular o corrí todos estos días; me puedo dar la libertad de comer bastante; pero si quieres que esa riqueza ya no esté escondida y se vea manifiesta, debe dejar de comer eso que tanto le agrada y comience a quemar las calorías netas. Que duro es aprender a escribir sin poder leer grandes autores, ¿la gran pregunta es quienes serían sus tutores? Resultado de aprender algo que no puede ver y es por eso que cuesta tanto poder ver la riqueza en la vida de las personas; muchos solo logran ver su dinero que hoy es y mañana ya no existe; en la sociedad vemos gente humilde pero llena de riqueza y personas llenas de dinero, pero vestidos como insolventes. Recuerde: la riqueza paga lo que el dinero no puede comprar. “Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tiene alas harán saber la palabra”. Eclesistés 10:20 RVR60. Es momento de hacer un llamado a la prudencia y a la sabiduría y vivir en nuestra Nación como el Rey Salomón: “en riqueza y sabiduría”.