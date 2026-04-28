La Luna, caminos de ciencia, fe y visión

La Luna, puesta por Dios en el firmamento como señal y maravilla, ha sido desde siempre fuente de misterio e inspiración. Alcanzarla no solo fue un logro científico, sino también la manifestación del espíritu emprendedor y visionario del ser humano, capaz de transformar sueños imposibles en realidades tangibles. Los viajes lunares son, por tanto, un puente entre la ciencia y la fe, entre la técnica y la espiritualidad.Los primeros pasos de la humanidad hacia la Luna vienen desde Galileo Galilei; en el siglo XVII, comenzó a estudiar la Luna con telescopios.

Más tarde, la Unión Soviética logró impactar la superficie con la sonda Luna 2 en 1959, abriendo la era de la exploración espacial. Estos primeros avances mostraron que el hombre estaba dispuesto a arriesgarse y emprender proyectos que parecían inalcanzables.Luego, Estados Unidos y Rusia formularon el programa espacial Apolo, que tuvo vigencia de (1961-1972), con el viaje del Apolo 11 (1969): Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de comando.

El programa espacial tuvo seis alunizajes exitosos: Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17 llevaron a 12 astronautas a la Luna, con una última misión, el Apolo 17 en 1972, con Eugene Cernan y Harrison Schmitt como astronautas. Los que fuimos niños en esa década de los 70 tuvimos un impacto cultural fuerte con esto de la Luna, donde la frase “un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad” se convirtió en símbolo de la capacidad visionaria del ser humano. Y es que el programa Apolo fue un ejemplo de emprendimiento colectivo: miles de ingenieros, científicos y astronautas trabajaron con valentía y visión, conscientes de los riesgos, pero convencidos de que el intento valía la pena.

En el pasado reciente, han iniciado con el programa Artemis, que desde 2017 la NASA y otras agencias internacionales han preparado para el regreso a la conquista de la Luna, con el viaje del Artemis I en 2022, en el vuelo no tripulado de prueba de la cápsula Orión, para llegar a Artemis II en abril 2026, la misión tripulada que orbitará la Luna, de la cual hemos sido testigos recientemente gracias a las telecomunicaciones y redes sociales en toda la Tierra.

Sin duda alguna, este camino hacia la Luna ha sido una consecuencia de que el ser humano es emprendedor y visionario, provisto por Dios en su infinita creación, quien lo ha dotado de sabiduría y métodos para llevar a cabo los proyectos con una innovación constante. El hombre, dotado por Dios de inteligencia y creatividad, ha demostrado que puede emprender proyectos que parecen imposibles.

En esas aplicaciones de inteligencia y creatividad, Dios también nos brinda la imaginación transformada en acción; lo que Julio Verne soñó en su libro De la Tierra a la Luna y en su diversa literatura se convirtió en realidad gracias a la visión de líderes y científicos que no se conformaron con lo conocido.

Esto ha podido ser de inspiración para generaciones, dado que los viajes lunares enseñan que la visión de unos pocos puede inspirar a millones, despertando vocaciones científicas y espirituales.Por otro lado, la ciencia se considera como una herramienta para los creativos con la imaginación que han recibido, ya que cuando vemos los cohetes Saturn V, los módulos de comando y los trajes espaciales, son fruto del ingenio humano, pero también reflejo de la capacidad que Dios otorgó para dominar la técnica.

Sin duda alguna, cada paso sobre la superficie lunar recuerda que el universo es obra divina, y que el conocimiento debe usarse con humildad y responsabilidad, donde la humildad ante el cosmos nos indica que, aunque el hombre ha llegado a la Luna, sigue siendo pequeño frente a la inmensidad del universo, y ese hecho gigantesco nos invita a la gratitud y reverencia ante el Dios creador de todo, en concordancia con las sagradas escrituras de la Biblia, que en Salmos 19:1 indica que “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos”.

En conclusión, en este artículo de opinión, puedo decirles que los viajes a la Luna son un testimonio de la grandeza humana y divina, muestran al hombre como emprendedor que arriesga, como visionario que sueña y como criatura que reconoce la obra de Dios en cada descubrimiento.Por lo tanto, los viajes a la Luna, antes símbolo de misterio, hoy son símbolo de posibilidad, y nos recuerdan que la verdadera conquista no está en dominar la creación, sino en comprenderla y cuidarla como un regalo divino.Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela” - Salmos 34:14Salud y éxitos en la vida.