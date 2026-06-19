La elección que cada uno de nosotros está intentando hacer

Estamos llegando a las semanas definitivas de un año cargado de procesos electorales en diversas naciones y, como sucede cada vez que las urnas se abren, somos testigos de campañas feroces, discursos polarizados, debates interminables y una atmósfera social que parece agotar el espíritu de cualquiera.

Durante mis años como periodista en CNN, tuve el privilegio de sentarme frente a frente con presidentes, líderes mundiales y grandes personalidades de la política y desde esa posición aprendí a leer los hilos del poder, por eso, mientras analizaba los últimos acontecimientos informativos de esta temporada electoral, recordaba que detrás de las estrategias de Estado hay un motor invisible y definitivo y es el hecho de que, en el fondo, cada ciudadano está atravesando su propia elección interior.

Hay etapas en la historia de un país donde sentimos que avanzamos con facilidad y otras, como el panorama actual, donde cada decisión democrática parece exigir una madurez y una fuerza que no sabíamos que teníamos. Existen momentos donde el cuerpo social y el espíritu de los electores se cansan al mismo tiempo debido a la división y, aun así, algo dentro de nosotros insiste en seguir buscando la esperanza

Habiendo entrevistado por tanto tiempo a quienes toman las decisiones que mueven al mundo, entendí que ninguna sociedad sostiene un rumbo largo y próspero únicamente desde la efervescencia y la retórica del momento y llega un punto donde el entusiasmo de las promesas desaparece y lo único que queda es la decisión profunda de continuar construyendo desde la ética cotidiana y la responsabilidad individual.

Y eso también ocurre en la vida.

Hay personas atravesando transformaciones silenciosas, cambios inesperados en sus entornos, crisis emocionales o procesos de reconstrucción personal que ningún analista político alcanza a dimensionar, hombres y mujeres que intentan mantener la calma mientras internamente luchan por no rendirse a la apatía y siguen apostando por la integridad, aun cuando sienten que la montaña de la polarización que tienen enfrente parece demasiado grande.

En mi carrera he visto cómo el foco público celebra únicamente al candidato ganador, pero pocas veces honra la resistencia cotidiana de la gente, de quienes siguen adelante trabajando con honestidad en medio de la incertidumbre. La democracia tiene además una paradoja maravillosa: aunque cada individuo deposita su voto de forma estrictamente solitaria, nadie llega lejos completamente solo, siempre se necesita de la empatía y del respeto a la diferencia para sostener el recorrido.

Tal vez, la vida también intenta enseñarnos que la verdadera fortaleza no consiste en imponer una visión sin escuchar al otro, sino en permitirnos acompañar y ser acompañados en nuestras diferencias.

Con el tiempo comprendemos que las elecciones más importantes no ocurren en una urna de votación, sino dentro de nuestra propia conciencia. Son esos pensamientos de hostilidad que debemos transformar en reconciliación, esos miedos al futuro que necesitamos atravesar con fe y esas versiones antiguas de intolerancia que debemos dejar atrás para seguir evolucionando. Porque, al final, cada proceso colectivo termina revelándonos que nunca volvemos a ser los mismos después de elegir la paz interior que un día creíamos imposible.

Tal vez la vida no nos está preguntando qué partido político gana una contienda, sino cuánto amor, conciencia y verdad somos capaces de descubrir y aportar mientras atravesamos el recorrido de vivir en sociedad.

Dios es amor, hágase el milagro.