AGAS 2026 se realizará del 19 al 28 de junio con amplia agenda ganadera y comercial

San Pedro Sula, Honduras

El evento, considerado uno de los principales del sector agropecuario en el país, reunirá a productores, empresarios y expositores nacionales e internacionales, con una muestra de más de 450 ejemplares bovinos provenientes de distintas ganaderías del país.

La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula (AGAS) anunció la realización de la 58 Exposición Ganadera, Agrícola, Comercial e Industrial AGAS 2026, que se llevará a cabo del 19 al 28 de junio en la ciudad industrial, en homenaje a Rodrigo Salomón Fernández Ballesteros.

La exposición incluirá juzgamientos especializados, competencias ecuestres, rodeos y exhibiciones técnicas, además de una agenda de actividades culturales y de entretenimiento para el público asistente.

Entre los eventos más destacados se encuentra el Gran Desfile Hípico, programado para el sábado 20 de junio a las 4:00 de la tarde, cuyo recorrido iniciará en la intersección de la 10 avenida y la 105 Brigada de Infantería, continuará por la Avenida Circunvalación y finalizará en el Monumento a la Madre.

La programación también contempla juzgamientos de ganado lechero y de carne, competencias de caballos de distintas disciplinas como Paso Peruano, Iberoamericano, Caballo Bailador y Cuarto de Milla, así como el Rodeo Infantil por el Día del Niño AGAS.

Asimismo, se desarrollarán actividades como el Show de Caballos Frisones “Noches Negras”, competencias de lazo, vuelco y maneo, el Rodeo Internacional, presentaciones de danzas folklóricas y un concurso de canto para adultos en su primera edición.

De acuerdo con los organizadores, el evento genera más de 250 expositores comerciales e industriales y miles de empleos directos e indirectos, impactando sectores como transporte, hotelería, alimentación y comercio en la zona norte del país.

AGAS informó además que la entrada general se mantendrá en 50 lempiras, mientras que los menores de 10 años ingresarán de forma gratuita, con el objetivo de mantener el acceso familiar al evento.

Como parte de las novedades, este año se inaugurará el techado de la pista de juzgamiento, una obra orientada a mejorar las condiciones para participantes, jueces y visitantes durante el desarrollo de las actividades.

La organización también destacó la implementación de programas sociales como “Mañanas AGAS”, dirigidos a grupos organizados, incluyendo niños con necesidades especiales, como parte de sus iniciativas de inclusión y responsabilidad social.

El evento contará con un parque canino, exhibiciones de mascotas, promociones comerciales y espacios de convivencia familiar, además de actividades que promueven el uso de vestimenta tradicional como botas y sombrero como parte de la identidad cultural del campo hondureño.

La feria cerrará su programación el 28 de junio, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sector agropecuario, comercial e industrial de Honduras.