Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones

El doctor Pablo Cerritos, quien atendió a la chef hondureña Sandra Díaz el pasado 10 de junio, decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos tras la polémica generada por su repentina muerte.
En una entrevista brindada este viernes a HCH, el galeno aseguró que no está huyendo del país, que no existe ninguna orden de captura en su contra y que había guardado silencio por respeto a la paciente y a su familia.
Cerritos desmintió versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, donde se señalaba que Sandra Díaz se habría sometido a un procedimiento estético en su clínica.
“No soy médico estético, no hice ningún procedimiento estético. Ella llegó buscando atención médica general”, afirmó.
Según relató, la chef llegó con fuertes dolores cervicales, pero durante la evaluación presentó síntomas que levantaron sospechas de una complicación mayor, por lo que procedió a brindarle primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
El médico explicó que, al notar el deterioro de la paciente, decidió trasladarla de emergencia al Hospital Escuela junto a su cónyuge y un enfermero, ya que la ambulancia solicitada al 911 no llegó a tiempo.
“Su presión arterial fue bajando en el camino y continuamos dándole atención. Yo mismo la entregué en el hospital”, aseguró.
Asimismo, el médico confirmó que toda la documentación del caso fue entregada al Ministerio Público y negó que se haya ocultado el expediente clínico.
Cerritos insistió en que será la autopsia la que determinará las verdaderas causas del fallecimiento y pidió respeto para la memoria de Sandra Díaz y prudencia en el manejo de la información.
“Somos médicos para salvar vidas, no para quitarlas. Hay que esperar la autopsia para conocer la verdad”, concluyó.
Además, el doctor Cerritos lamentó que información sensible del expediente médico haya sido filtrada y expuesta públicamente, calificando la situación como una falta de respeto tanto para la fallecida como para sus familiares.
Según dijo, esos documentos fueron entregados únicamente a las autoridades competentes como parte de las investigaciones en el caso de la chef.
El galeno también reveló que mantenía una relación cercana con Sandra Díaz desde hace aproximadamente tres años, tiempo durante el cual fue su paciente y amiga.
Aseguró que esa confianza permitió que ella acudiera a su consulta buscando atención médica, descartando nuevamente cualquier procedimiento estético o intervención fuera de su especialidad.
Cerritos subrayó que desde el primer momento siguió los protocolos de emergencia establecidos y que nunca abandonó a la paciente durante su estado crítico. Incluso afirmó que en el trayecto hacia el Hospital Escuela continuaron practicándole maniobras de reanimación mientras luchaban por estabilizarla.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, a la espera de los resultados oficiales de la autopsia, que serán determinantes para esclarecer las causas exactas de la muerte de la reconocida chef hondureña y despejar las dudas que han surgido alrededor del caso.