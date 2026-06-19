  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones

El médico Pablo Cerritos quien atendió a la chef hondureña Sandra Díaz el pasado 10 de junio, decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos

Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
1 de 16

El doctor Pablo Cerritos, quien atendió a la chef hondureña Sandra Díaz el pasado 10 de junio, decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos tras la polémica generada por su repentina muerte.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
2 de 16

En una entrevista brindada este viernes a HCH, el galeno aseguró que no está huyendo del país, que no existe ninguna orden de captura en su contra y que había guardado silencio por respeto a la paciente y a su familia.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
3 de 16

Cerritos desmintió versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación, donde se señalaba que Sandra Díaz se habría sometido a un procedimiento estético en su clínica.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
4 de 16

“No soy médico estético, no hice ningún procedimiento estético. Ella llegó buscando atención médica general”, afirmó.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
5 de 16

Según relató, la chef llegó con fuertes dolores cervicales, pero durante la evaluación presentó síntomas que levantaron sospechas de una complicación mayor, por lo que procedió a brindarle primeros auxilios y maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
6 de 16

El médico explicó que, al notar el deterioro de la paciente, decidió trasladarla de emergencia al Hospital Escuela junto a su cónyuge y un enfermero, ya que la ambulancia solicitada al 911 no llegó a tiempo.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
7 de 16

“Su presión arterial fue bajando en el camino y continuamos dándole atención. Yo mismo la entregué en el hospital”, aseguró.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
8 de 16

Asimismo, el médico confirmó que toda la documentación del caso fue entregada al Ministerio Público y negó que se haya ocultado el expediente clínico.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
9 de 16

Cerritos insistió en que será la autopsia la que determinará las verdaderas causas del fallecimiento y pidió respeto para la memoria de Sandra Díaz y prudencia en el manejo de la información.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
10 de 16

“Somos médicos para salvar vidas, no para quitarlas. Hay que esperar la autopsia para conocer la verdad”, concluyó.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
11 de 16

Además, el doctor Cerritos lamentó que información sensible del expediente médico haya sido filtrada y expuesta públicamente, calificando la situación como una falta de respeto tanto para la fallecida como para sus familiares.

Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
12 de 16

Según dijo, esos documentos fueron entregados únicamente a las autoridades competentes como parte de las investigaciones en el caso de la chef.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
13 de 16

El galeno también reveló que mantenía una relación cercana con Sandra Díaz desde hace aproximadamente tres años, tiempo durante el cual fue su paciente y amiga.

Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
14 de 16

Aseguró que esa confianza permitió que ella acudiera a su consulta buscando atención médica, descartando nuevamente cualquier procedimiento estético o intervención fuera de su especialidad.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
15 de 16

Cerritos subrayó que desde el primer momento siguió los protocolos de emergencia establecidos y que nunca abandonó a la paciente durante su estado crítico. Incluso afirmó que en el trayecto hacia el Hospital Escuela continuaron practicándole maniobras de reanimación mientras luchaban por estabilizarla.
Médico que atendió a chef Sandra Díaz revela qué ocurrió antes de su muerte y se defiende de acusaciones
16 de 16

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público, a la espera de los resultados oficiales de la autopsia, que serán determinantes para esclarecer las causas exactas de la muerte de la reconocida chef hondureña y despejar las dudas que han surgido alrededor del caso.
Cargar más fotos