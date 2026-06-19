Escándalo sacude a Portugal: hermana de Cristiano lanza dardo y aviva el caos

La Selección de Portugal está en medio de un escándalo, con las críticas a Cristiano Ronaldo y Portugal tras su debut en el Mundial 2026. Su hermana ha dejado un dardo y señala a jugador.
Y es que el pasado lunes, los lusos sufrieron un duro tropiezo al empatar 1-1 ante la modesta República Democrática del Congo.
La actuación de Cristiano Ronaldo y compañía dejó mucho que desear, y por ende, generó un sinfín de críticas.
Asimismo, las declaraciones de Joao Neves han hecho que el escándalo en Portugal creciera, esto por lo que dijo de Cristiano Ronaldo.
“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano", expresó el jugador del PSG.
"No es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás. Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos”, cerró en el diario local OJogo.
Y en medio de la resonante frase de Joao Neves, Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo se pronunció y dejó un recado tras el empate de Portugal.
"Mágicamente olvidaron cómo pasar la pelota, ganar duelos y hacer contraataques", comenzó en su posteo en su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con casi 2 millones de seguidores.
Y complementó: "El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta copa, Muy extraña".
"Pero vamos allá... Comienzos fallidos, finales acertados. Hasta el fin", finalizó en su comentario en redes sociales.
Más adelante, compartió esta fotografía con la bandera de Portugal y otra donde aparece su hermano Cristiano Ronaldo.
Asimismo, se viralizó la imagen en la que Kátia Aveiro, habría dado un 'me gusta' a una publicación en la que se criticaba la actuación de Bruno Fernandes en el debut de Portugal.
Por su parte, su otra hermana, Alma Aveiro, dijo que creía en el equipo, aunque criticó al árbitro: "Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Sois vosotros los que estáis ahí; hablar es fácil y, encima, que os roben así, no es fácil", escribió.
La tensión en Portugal ha ido creciendo. Y es que, luego del gris empate en su debut mundialista, evidenció el momento complicado que atraviesa Cristiano Ronaldo, ya que acumula diez partidos consecutivos entre Eurocopas y Mundiales sin anotar.
Portugal volverá a saltar al campo en el Mundial de 2026 el próximo día 23, para enfrentarse a Uzbekistán, en el grupo K.