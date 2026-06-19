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Escándalo sacude a Portugal: hermana de Cristiano lanza dardo y aviva el caos

Crack de Portugal lanzó declaraciones sobre Cristiano y desató la polémica: hermana del astro portugués responde y lanza dardo contra la Selección.

Escándalo sacude a Portugal: hermana de Cristiano lanza dardo y aviva el caos
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La Selección de Portugal está en medio de un escándalo, con las críticas a Cristiano Ronaldo y Portugal tras su debut en el Mundial 2026. Su hermana ha dejado un dardo y señala a jugador.
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Y es que el pasado lunes, los lusos sufrieron un duro tropiezo al empatar 1-1 ante la modesta República Democrática del Congo.
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La actuación de Cristiano Ronaldo y compañía dejó mucho que desear, y por ende, generó un sinfín de críticas.
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Asimismo, las declaraciones de Joao Neves han hecho que el escándalo en Portugal creciera, esto por lo que dijo de Cristiano Ronaldo.
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“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección, pero en este momento, creo que tanto él como todos los demás lo ven como un compañero más que viene a echar una mano", expresó el jugador del PSG.
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"No es diferente de los demás y va a aportar lo mismo que todos los demás. Estamos muy unidos y eso, a largo plazo, marcará la diferencia. Este empate no va a desanimarnos”, cerró en el diario local OJogo.
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Y en medio de la resonante frase de Joao Neves, Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo se pronunció y dejó un recado tras el empate de Portugal.
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"Mágicamente olvidaron cómo pasar la pelota, ganar duelos y hacer contraataques", comenzó en su posteo en su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con casi 2 millones de seguidores.
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Y complementó: "El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta copa, Muy extraña".
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"Pero vamos allá... Comienzos fallidos, finales acertados. Hasta el fin", finalizó en su comentario en redes sociales.
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Más adelante, compartió esta fotografía con la bandera de Portugal y otra donde aparece su hermano Cristiano Ronaldo.
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Asimismo, se viralizó la imagen en la que Kátia Aveiro, habría dado un 'me gusta' a una publicación en la que se criticaba la actuación de Bruno Fernandes en el debut de Portugal.
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Por su parte, su otra hermana, Alma Aveiro, dijo que creía en el equipo, aunque criticó al árbitro: "Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Sois vosotros los que estáis ahí; hablar es fácil y, encima, que os roben así, no es fácil", escribió.
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La tensión en Portugal ha ido creciendo. Y es que, luego del gris empate en su debut mundialista, evidenció el momento complicado que atraviesa Cristiano Ronaldo, ya que acumula diez partidos consecutivos entre Eurocopas y Mundiales sin anotar.
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Portugal volverá a saltar al campo en el Mundial de 2026 el próximo día 23, para enfrentarse a Uzbekistán, en el grupo K.
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