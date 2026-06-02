La alegoría de la caverna

La humanidad aprendió demasiado pronto a obedecer las sombras.

Hace más de dos mil años, Platón imaginó una caverna donde hombres encadenados observaban figuras proyectadas sobre un muro y, creyéndolas reales, construían sobre ellas toda noción posible de verdad. Aquellos prisioneros jamás habían contemplado el sol; jamás habían sentido el vértigo de descubrir que el mundo podía ser infinitamente más amplio que aquello permitido por sus ojos. Y aun así discutían, juzgaban y defendían aquellas sombras con la seguridad fanática de quien jamás ha conocido otra realidad. La tragedia no era la oscuridad. La tragedia era la costumbre.

Porque las cavernas sobreviven a las épocas. Cambian de forma, refinan sus mecanismos y perfeccionan sus cadenas. Hoy ya no están hechas de piedra, sino de sistemas. Sistemas que organizan nuestra percepción de la existencia y delimitan cuidadosamente aquello que podemos imaginar. Entre ellos destacan tres columnas monumentales de la civilización moderna: la ciencia, la religión y el dinero.

No hablo de la ciencia como búsqueda noble del conocimiento, ni de la fe como refugio espiritual, ni del dinero como simple instrumento de intercambio. Hablo de aquello en lo que se convierten cuando son monopolizados por estructuras de poder. Hablo de su transformación en mecanismos capaces de fabricar obediencia colectiva.

La ciencia contemporánea, subordinada muchas veces a intereses corporativos y geopolíticos, suele presentarse como verdad absoluta e incontestable. El ciudadano común ya no comprende el conocimiento: simplemente aprende a obedecerlo. La religión, por su parte, ha servido frecuentemente para domesticar el sufrimiento humano, enseñando resignación donde debería florecer rebeldía moral. Y el dinero, la más poderosa ficción jamás creada por el hombre, terminó elevándose como la divinidad suprema de nuestro tiempo: invisible, omnipresente y capaz de decidir qué vidas tienen valor y cuáles pueden ser sacrificadas en nombre de la rentabilidad.

Las sombras modernas no se proyectan sobre muros. Se proyectan sobre pantallas. Y mientras los pueblos permanecen distraídos interpretando esas sombras, las élites escriben las reglas del juego.

Allí es donde el pensamiento de Eduardo Galeano resulta incómodamente vigente. No porque debamos convertirlo en profeta, sino porque comprendió algo esencial: América Latina ha vivido históricamente atrapada dentro de sistemas diseñados para beneficiar al centro mientras condenan a la periferia a la dependencia. En Las Venas Abiertas de América Latina aparece una idea persistente y brutal: nuestras riquezas naturales rara vez enriquecieron a nuestros pueblos. Desde la plata arrancada de las montañas hasta las economías bananeras de Centroamérica, el continente aprendió a producir abundancia para otros mientras heredaba miseria para sí mismo.

Honduras conoce demasiado bien esa caverna.

Nuestras montañas son perforadas, nuestros ríos concesionados y nuestra juventud expulsada hacia el norte, mientras una pequeña aristocracia económica, frecuentemente aliada con intereses extranjeros, administra el país como si fuese una finca privada. Y, sin embargo, buena parte de la población continúa atrapada discutiendo sombras: guerras ideológicas superficiales, fanatismos partidarios o promesas electorales recicladas que cambian de rostro, pero nunca de dueño. Esa es la genialidad del sistema: lograr que los prisioneros defiendan la caverna. Porque quien controla el conocimiento, la fe y el capital no necesita imponer cadenas visibles. Basta con moldear la percepción de la realidad. Basta con convencer al hombre de que no existe nada más allá del muro.

Salir de la caverna, entonces, no significa rechazar la ciencia, abandonar la espiritualidad o destruir la economía. Significa recuperar la capacidad de sospechar. Significa entender que ningún sistema construido por seres humanos debería reclamar autoridad absoluta sobre la verdad. Y significa, sobre todo, atreverse a mirar directamente la luz, aunque duela. Porque toda élite teme el instante en que los pueblos descubren que las sombras jamás fueron el mundo real..