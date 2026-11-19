Pocos países han dejado una huella tan grande en la historia de la humanidad. Israel es uno de ellos. Con menos de diez millones de habitantes y escasos recursos naturales, Israel ha aportado al mundo desde la fe, las leyes y la moralidad hasta la ciencia.

Es importante distinguir que el Israel bíblico, el pueblo judío y el Estado moderno de Israel, fundado en 1948, no son conceptos equivalentes. Por tanto, la idea religiosa del “pueblo elegido” no implica que todas las decisiones políticas o militares del Estado de Israel estén justificadas por Dios.

Su historia empieza en la Biblia, donde, en Génesis 12:3, Dios llamó a Abraham y le prometió, diciendo: “En ti serán benditas todas las familias de la tierra”. Luego, de Jacob, llamado Israel, nacieron las doce tribus; Moisés las liberó de Egipto y, en el Sinaí, recibieron la Ley. De esa tradición surgieron los Salmos, los Proverbios y los profetas, que exigieron justicia para el pobre y soñaron con un mundo donde “forjarán sus espadas en azadones” (Isaías 2:4). Jesús el Cristo mismo nació y enseñó como judío en esa tierra de Israel. De allí provienen ideas que sustentan buena parte de las leyes y costumbres occidentales, como la dignidad de todo ser humano creado a imagen de Dios, el día de descanso y la justicia para el huérfano, la viuda y las leyes para el extranjero inmigrante.

Esa herencia se refleja en acciones concretas, ya que Israel, como Estado, ha enviado rescatistas y hospitales de campaña solidaria a varios países. Su agencia de cooperación, MASHAV, capacita a agricultores y médicos de países en desarrollo, y Save a Child’s Heart atiende a niños con cardiopatías de tres continentes. En lo político, celebra elecciones multipartidistas desde 1948, tiene prensa libre y un Tribunal Supremo que a menudo falla contra el gobierno.

Israel ha vivido bajo amenaza de guerras e invasiones desde su nacimiento, y el pueblo judío, perseguido durante siglos, encontró refugio allí. En 1947, la ONU propuso dividir el territorio en un Estado judío y uno árabe; los líderes judíos aceptaron el plan, pero la dirigencia árabe palestina lo rechazó. Al proclamar Israel su independencia en 1948, fue atacado al día siguiente por cinco ejércitos árabes. Luego, en 1973, sufrió el ataque de Yom Kipur, y el 7 de octubre de 2023, el ataque de Hamás causó la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Aun así, ha cedido territorio a cambio de paz. Para sus defensores, las guerras fueron de supervivencia, no de conquista. Su sociedad es diversa: en ella conviven más de dos millones de ciudadanos árabes, muchos de ellos palestinos, que viven en Israel con derecho al voto. Además, la diáspora judía incluye hoy a etíopes, árabes, europeos, indios y asiáticos.

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Sus aportes creativos llegan, además, a la vida diaria. Son los inventores del riego por goteo, mecanismo que permite producir más alimento con menos agua, y el país recicla casi toda su agua residual. La cápsula endoscópica, el Copaxone para la esclerosis múltiple, la memoria USB, el mensajero ICQ, Waze y la tecnología móvil, entre muchas invenciones, nacieron allí. Entre los Nobel israelíes figuran Agnón, en Literatura; Ciechanover, Hershko, Yonath, Shechtman y Warshel, en Química; Aumann y Friedman, en Economía; y Begin, Rabin y Peres, en el Nobel de la Paz. Más del veinte por ciento de todos los Nobel han recaído en personas de origen judío, no necesariamente nacidas en Israel.