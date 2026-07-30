El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, realizó una publicación donde explica cómo el desafío por el predominio en la inteligencia artificial (IA) supone la imperiosa necesidad de consolidar una “cadena global de valores democráticos”.

La posición estratégica que la industria taiwanesa de semiconductores ocupa en la cadena global de suministro es el resultado de décadas de experiencia sostenida: desde la base institucional hasta las empresas globales.

Taiwán controla las capacidades más avanzadas de manufactura y empaquetado, produce alrededor del 90% de los servidores de IA del mundo, el 60% de los semiconductores y más del 90% de los chips más avanzados.

Esto ha permitido a Taiwán construir un ecosistema industrial altamente especializado, estrechamente coordinado y difícil de replicar. Precisamente por ello, Taiwán es un socio estratégico indispensable.

No solo para Estados Unidos, sino para otras democracias en la construcción de una cadena de suministro resiliente y libre de dependencia de China, capaz de garantizar el desarrollo de tecnologías emergentes y la seguridad nacional.

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Estados Unidos ha elevado la competencia en IA al nivel de estrategia nacional. En julio de 2025, el gobierno estadounidense publicó el America’s AI Action Plan, donde establece estándares internacionales y previene el uso malintencionado.

China, gracias a modelos abiertos de bajo costo e incluso gratuitos, está expandiéndose rápidamente; busca liderar un conjunto de dictaduras y regímenes represivos.

Se requieren los chips y servidores de Taiwán, los modelos y la nube de Estados Unidos, la robótica y maquinaria de precisión de Japón, así como las aplicaciones industriales de Europa, para construir una alianza democrática de inteligencia artificial.